SIC autorizó creación de un acuerdo para fijar precios mínimos al arroz paddy verde

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, autorizó la celebración de un acuerdo para la fijación de precios mínimos de referencia para la compra de arroz paddy verde.

Esto ocurrió tras haber recibido un concepto previo y vinculante del Ministerio de Agricultura, de tal forma que, después del análisis, el ente regulador concluyó que el acuerdo entre productores e industriales del arroz es necesario para la estabilidad de las condiciones comerciales, particularmente en un sector clave para la soberanía alimentaria del país. La organización detalló que esto estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025, y el acuerdo comprendería la fijación de un precio mínimo de referencia para el arroz paddy por departamentos y zonas del país, teniendo en cuenta parámetros de calidad.

También incluirá la adopción de mecanismos de compra de este producto, así como del arroz paddy seco equivalente, utilizando los criterios de calidad y los precios mínimos de referencia. A la vez, se articularán acciones conjuntas para el desarrollo de planes de ordenamiento productivo del arroz. A lo anterior, con el fin de garantizar el respeto de la libre competencia en el sector, se realizará seguimiento y vigilancia por parte de la Superintendencia. Para cumplir con esto, se estableció la metodología para monitorear la cadena del arroz.