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Así están las apuestas para la semifinal Bayern vs PSG: ¿cuál es el favorito?

Bávaros y parisinos dieron un espectáculo el pasado 28 de abril en la ida de las semifinal de Champions League que terminó 5-4 a favor del PSG. ¿Aguantarán los franceses o habrá remontada teutona?

  • Michael Olise del Bayern Múnichs y Kvicha Kvaratskhelia del PSG, dos piezas de ataque importantes en sus clubes. Ambos marcaron en la ida. FOTO: GETTY
    Michael Olise del Bayern Múnichs y Kvicha Kvaratskhelia del PSG, dos piezas de ataque importantes en sus clubes. Ambos marcaron en la ida. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 32 minutos
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El partido de ida de la semifinal de Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich fue una caricia al alma del futbolero. Este partido dejó la vara alta para lo que será el compromiso de vuelta este miércoles 6 de junio en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Con dos equipos ofensivos, que proponen en territorio rival, llenos de talento individual y eficaces en ataque, la clave de la victoria puede estar en el equilibrio. Ambas escuadras cuentan en su plantilla con defensores élite; sin embargo, en el 5-4 poco y nada pudieron hacer ante las virtudes de las ofensivas.

Otro de los ítems que puede marcar diferencias tiene que ver con lo mental. La concentración, la fortaleza para no quebrarse ante un posible gol tempranero en contra o el manejo de la presión, esto para los locales y visitantes en igual medida. Sobre este tema, habló Vincent Kompany en rueda de prensa:

“En mí predomina la calma interior. Intento no dejar que las emociones del partido jueguen un papel demasiado pronto. Y ya estoy pensando en cuál puede ser la última frase para motivar al equipo una vez más”, manifestó el belga.

Por su parte, el entrenador español del PSG, Luis Enrique, mostró su motivación y recordó la actitud con la que la leyenda del tenis, Rafael Nadal, palpitaba los partidos ante Novak Djokovic y Roger Federer:

“Rafa Nadal dijo una vez que, en un momento dado de su carrera, sus enfrentamientos con Federer y Djokovic se convirtieron en una fuente de motivación para él. Eso es lo que queremos: sentimos admiración por el Bayern, pero es una motivación para ser mejores. Mañana intentaremos superar a un equipo que juega de manera fenomenal”, dijo el estratega parisino.

Las apuestas dan al Bayern como favorito

Los rojos del sur de Alemania son el equipo de las 5 grandes ligas europeas que más goles ha hecho en la temporada con 116 tantos en la Bundesliga. Su gran argumento para el favoritismo en este juego de vuelta va por su potencial ofensivo y la seguridad que brinda su guardameta Manuel Neuer.

Al París lo respalda ser el actual campeón de la Champions, además de tener una idea más consolidada, al menos en el orden táctico, que el Bayern Múnich. Una de las cosas que disminuye el poder ofensivo de los franceses es la lesión del carrilero derecho marroquí, Achraf Hakimi.

Las casas de apuesta dicen que el Bayern Múnich tiene una cuota de 1.85, mientras que el PSG paga 4.60 veces lo apostado. En las cuotas por jugador, el gol de Michael Olise y el de “Lucho” Díaz tasan en 2.80 por peso apostado.

Un duelo que tendrá todos los condimentos, con entrenadores capaces y conscientes de que para vencer al otro, necesitan un partido que roce la perfección y con 22 intérpretes en el campo del más alto nivel. El Bayern vs. PSG de este miércoles 6 de mayo se jugará a las 2:00 p.m., hora colombiana, con transmisión de ESPN y Disney+.

Lea también: Luis Díaz es el mejor calificado de la Champions League, según portal especializado de fútbol

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