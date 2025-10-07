“5 jugadores vendieron 5 partidos”: máximo accionista del Envigado denunció injerencias de apuestas en el descenso del equipo

Envigado sufrió su segundo descenso en la historia tras 18 años de haber permanecido de manera continua en primera división. Una de las razones por las cuales el club antioqueño perdió la categoría habría sido las apuestas.

Así lo reveló Luis Valero, uno de los máximos accionistas del club naranja, quien habló con el medio Zona Libre de Humo sobre los motivos por los cuales el equipo descendió. El accionista lamentó que el equipo se saliera de su filosofía.

Lea también: Con derrota ante Bucaramanga, Envigado sentenció su caída a la B para el 2026

“Envigado no se va a la B por este año. Envigado se va a la B porque tuvimos un año muy malo, un año y medio muy malo, porque contratamos jugadores experimentados pensando que nos iban a ayudar a los jóvenes y nos iban a sacar de ese riesgo de, del famoso promedio que, que, que nos agobia. Y no fue así”, contó ante el medio anteriormente citado.

El accionista continuó revelando las razones por las cuáles, según él, el equipo envigadeño perdió la categoría de forma anticipada. “Envigado se va a la B porque en ese año, demostramos que jugadores vendieron cinco partidos. Ustedes también saben que en el tema arbitral a los equipos pequeños no los respetan”, subrayó.

“Vendieron cinco, los vendieron. Te lo digo como son. Con este tema de las apuestas, daban plata por un penalti, daban plata por el resultado”, lamentó Valero agregando que tiene denuncia de lo ocurrido ante la Fiscalía.