Apunto de caerse en el Congreso la Ley Nuclear para la lucha contra el cáncer

El proyecto de Ley Nuclear, considerado estratégico para fortalecer la atención del cáncer en Colombia, enfrenta un nuevo obstáculo en su trámite legislativo. La iniciativa, que se encontraba a solo dos debates de convertirse en ley, quedó nuevamente en suspenso tras la cancelación de una sesión clave en la Comisión Primera del Senado. La falta de quórum en esta célula legislativa impidió continuar con la discusión del proyecto, lo que retrasa su avance en un momento determinante. Este nuevo aplazamiento pone en riesgo la aprobación de la propuesta dentro de los tiempos establecidos por la actual legislatura. Le puede interesar: Colombia da un paso histórico hacia la energía nuclear: un sector que mueve $3,6 billones y ayudaría a evitar apagones. La situación ha generado inquietud entre distintos sectores, debido a que el margen para debatir y aprobar la iniciativa se reduce progresivamente. De no retomarse pronto su discusión, el proyecto podría quedar archivado o tener que iniciar nuevamente su trámite en el Congreso. La Ley Nuclear busca cerrar brechas en el acceso a tecnologías médicas avanzadas, particularmente en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Su implementación permitiría fortalecer capacidades científicas y mejorar la infraestructura relacionada con la medicina nuclear en el país.

El contexto en el que se da este retraso es crítico. Según cifras del Ministerio de Salud, el cáncer se ha consolidado como la segunda causa de muerte en Colombia, con aproximadamente 118.000 nuevos casos al año y cerca de 57.000 fallecimientos asociados a esta enfermedad. A este panorama se suma el hecho de que muchos diagnósticos se realizan en etapas tardías, lo que disminuye considerablemente las probabilidades de éxito en los tratamientos. La falta de acceso oportuno a tecnologías especializadas es uno de los factores que inciden en esta problemática. Otro de los desafíos que busca atender el proyecto es la dependencia del país de insumos importados para procedimientos de medicina nuclear. Esta situación no solo eleva los costos, sino que también genera retrasos en la atención y profundiza las desigualdades en el acceso a servicios de salud de alta complejidad. Desde el sector especializado, voces como la del director de la Red Nuclear Colombiana, Camilo Prieto Valderrama, han insistido en la urgencia de aprobar la iniciativa. Según el experto, su implementación facilitaría diagnósticos más tempranos, tratamientos más efectivos y un impulso significativo a la investigación en beneficio de los pacientes.

“Esta semana el proyecto de ley nuclear que le permitirá a Colombia tener más herramientas para luchar contra el cáncer podrá ser debatido en el Congreso de la República siempre y cuando los senadores asistan a la Comisión Primera. Desafortunadamente, en semanas anteriores no se ha podido conformar el quórum”, agregó Prieto. Por otro lado, el experto invitó a las senadoras Paloma Valencia (candidata presidencial) y Aida Quilcué (candidata vicepresidencial) a participar del debate. “Es entendible que las campañas políticas en este momento generen tensiones y fuertes diferencias, pero el debate de aprobación de esta ley puede ser un gran mensaje de construcción de unidad nacional para nuestro país”, señaló. Vale recordar que en noviembre pasado con 97 votos a favor, la Cámara de Representantes aprobó, con respaldo de todas las bancadas, en segundo debate la Ley Nuclear. La normativa contempla el fortalecimiento de la medicina nuclear, la radioterapia y el uso de radioisótopos para diagnóstico y tratamiento, lo que reducirá la dependencia tecnológica del país frente a proveedores internacionales.