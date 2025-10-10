“Mi vida entera me he sentido un intruso”: Ara Malikian, el heredero de Paganini que se presentará en Medellín

El 25 en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín y el 26 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, el violinista Ara Malikian se presentará con el show de su gira Intruso. Considerada la más íntima de su carrera, esta gira ha superado los 200 conciertos con entradas agotadas y ha reunido a más de 400 mil espectadores en distintos países. Siga leyendo: Charly García y Sting, juntos por primera vez: escuche la nueva canción de estos grandes de la música El músico de origen libanés y ascendencia armenia, llega con un espectáculo que combina la música clásica con otros géneros y tradiciones sonoras del mundo. En conversación con EL COLOMBIANO, Malikian explicó que este trabajo es también una reflexión sobre su identidad artística y personal. “Dediqué prácticamente todo a sentirme a gusto en el papel de intruso. Mi vida entera me he sentido así, y poco a poco empezó a gustarme el papel de ser intruso en la vida y artísticamente. Hice este disco para enseñarme a mí mismo que no siempre hay que ser un experto en las músicas”, dijo el violinista.

El artista define Intruso como una exploración libre entre estilos y culturas. “Hay que apropiarlo, hacerlo tuyo y hacerlo de una manera con mucho respeto y amor”, dijo sobre su proceso creativo. Esa mirada abierta hacia lo diferente también se relaciona con su experiencia migrante, un tema que atraviesa su vida y su obra. “La inmigración ha existido desde que existe el mundo y hoy día, por desgracia, hay un rechazo hacia las personas de fuera. Debemos recibir con alegría a quienes traen algo diferente, que nos enseñan de su cultura y de sus vivencias”, señaló. Formado en el ámbito académico de la música clásica, Malikian cuenta que sus primeros años estuvieron dedicados al estudio riguroso del violín y de los grandes compositores europeos. “Toda mi juventud quería ser un violinista muy clásico. Paganini es mi ídolo. Los caprichos de Paganini eran como mi Biblia. Hasta hoy día los sigo estudiando”, contó. Le puede interesar: Que las lluvias no apaguen el ánimo: le contamos detalles de la programación de Altavoz 2025 Sin embargo, con el tiempo se distanció de la interpretación tradicional y comenzó a componer y reinterpretar obras desde una perspectiva más personal. “Hubo una época en que intentaba llevar la música clásica a otros terrenos, pero llegó un momento en que pensé que ese trabajo me parecía un poco banal. Ahora he vuelto a lo básico: componer mis propios temas o tocar la música clásica tal como la compusieron los autores”.

El violinista afirma que su relación con el instrumento ha madurado con los años. “Estoy enamorado del violín. Cuando compongo, siempre pienso en su sonido y en sus posibilidades. Después de años buscando la perfección técnica, ahora lo disfruto como un amor de adolescencia, sin pretensiones ni obligaciones. Hago lo que me gusta y lo que me inspira”, expresó. El regreso de Ara Malikian a Colombia tiene un componente emocional. El músico mantiene una estrecha relación con el país, que ha visitado en varias ocasiones y al que, según dice, lo une un vínculo personal. “Me siento un poco colombiano. Tuve una pareja colombiana durante 15 años y he disfrutado mucho de la cultura, de mis amigos y de la tierra. Siempre que vuelvo es una sensación de regresar a una de mis casas. El público colombiano es muy apasionado y conocedor, eso te obliga a dar lo mejor de ti”. En sus conciertos, asegura, el público podrá reconocer guiños a ritmos del país: “En el concierto siempre hay detalles de música colombiana hechos a mi manera. Me gusta tomarlos y hacerlos míos. Los que conocen bien los géneros se darán cuenta de que hay cosas colombianas en mi música”.



