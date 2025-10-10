“Mi vida entera me he sentido un intruso”: Ara Malikian, el heredero de Paganini que se presentará en Medellín

El 25 en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín y el 26 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, el violinista Ara Malikian se presentará con el show de su gira Intruso. Considerada la más íntima de su carrera, esta gira ha superado los 200 conciertos con entradas agotadas y ha reunido a más de 400 mil espectadores en distintos países.
El músico de origen libanés y ascendencia armenia, llega con un espectáculo que combina la música clásica con otros géneros y tradiciones sonoras del mundo. En conversación con EL COLOMBIANO, Malikian explicó que este trabajo es también una reflexión sobre su identidad artística y personal.
“Dediqué prácticamente todo a sentirme a gusto en el papel de intruso. Mi vida entera me he sentido así, y poco a poco empezó a gustarme el papel de ser intruso en la vida y artísticamente. Hice este disco para enseñarme a mí mismo que no siempre hay que ser un experto en las músicas”, dijo el violinista.