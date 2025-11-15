Arancel 0% para insumos agrícolas: Gobierno elimina impuestos a 76 productos clave para bajar costos del agro en Colombia

El Gobierno nacional puso en marcha una medida que busca meterle el acelerador a la producción de alimentos en Colombia: el arancel del 0% para 76 subpartidas de insumos agropecuarios, entre fertilizantes, principios activos y productos fitosanitarios clave para el campo.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 1183 del 8 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), y anunciada oficialmente este 15 de noviembre por el Ministerio de Agricultura.
Según la norma, el propósito es dar un alivio temporal a los costos de producción, que siguen marcados por la volatilidad de los precios internacionales y la presión inflacionaria sobre la cadena agrícola.
