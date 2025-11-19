Gobierno reduce a cero los aranceles a insumos textiles por un año para enfrentar desabastecimiento

El Gobierno Nacional movió una de sus fichas más fuertes en materia comercial para el Sistema Moda: eliminar por un año los aranceles a 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón, insumos esenciales para la industria textil y de confecciones.
La decisión quedó en firme con la firma del Decreto 1197 del 14 de noviembre, suscrito por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.
La medida llega en un momento crítico. Aunque estos insumos cuentan con producción registrada en Colombia, el sector enfrenta un desabastecimiento puntual derivado de la presión internacional, el aumento de la demanda global y la entrada masiva de productos finales a bajo costo.
El Gobierno asegura que, de no actuar, los costos de producción seguirían escalando y la estructura de empleo del sector—una de las más grandes del país—estaría en riesgo.