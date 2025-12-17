Arancel es la palabra del año según FundéuRAE, ¿por qué fue la elegida del 2025?

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), institución promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), anunció que la palabra del 2025 es “arancel”.

Su elección se dio a conocer este miércoles, 17 de diciembre, durante un acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la FundéuRAE, que fue presidido por la reina Letizia de España.

El sustantivo arancel, que se refiere a las tarifas impuestas a las importaciones, estuvo en el centro de numerosas conversaciones gracias a las imposiciones y negociaciones comerciales con otros países promovidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Para la fundación, presidida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, esta palabra ha logrado transcender el ámbito especializado. El directivo señaló que arancel ha pasado de ser utilizada principalmente por especialistas a estar presente en la vida diaria de cualquier persona.

La selección de arancel se fundamentó en su gran relevancia durante el año, debido a que las tarifas comerciales impulsadas por el presidente Trump tuvieron un impacto a nivel global.