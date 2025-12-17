x

Arancel es la palabra del año según FundéuRAE, ¿por qué fue la elegida del 2025?

La palabra superó a otras finalistas como dron, apagón y boicot. Estas fueron las razones para ser elegida.

  • Donald Trump fue uno de los presidentes que más popularizó la palabra arancel en este 2025. FOTOS: Camilo Suárez Echeverry y Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 2 horas
La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), institución promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), anunció que la palabra del 2025 es “arancel”.

Su elección se dio a conocer este miércoles, 17 de diciembre, durante un acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la FundéuRAE, que fue presidido por la reina Letizia de España.

Lea también: La RAE y medios de comunicación colaboran para observar la evolución del español con IA

El sustantivo arancel, que se refiere a las tarifas impuestas a las importaciones, estuvo en el centro de numerosas conversaciones gracias a las imposiciones y negociaciones comerciales con otros países promovidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Para la fundación, presidida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, esta palabra ha logrado transcender el ámbito especializado. El directivo señaló que arancel ha pasado de ser utilizada principalmente por especialistas a estar presente en la vida diaria de cualquier persona.

La selección de arancel se fundamentó en su gran relevancia durante el año, debido a que las tarifas comerciales impulsadas por el presidente Trump tuvieron un impacto a nivel global.

A pesar de ser un término que se encuentra en el Diccionario de autoridades desde 1726 y es habitual en el ámbito del derecho y la economía, la actualidad informativa de 2025 provocó que su uso se disparara significativamente.

Arancel fue escogida entre un grupo de once finalistas. Los otros términos considerados para el reconocimiento fueron: apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo.

Anteriormente, la fundación ha elegido términos como dana (2024), polarización (2023), inteligencia artificial (2022) y vacuna (2021). La Fundéu como tal nació en 2005 para adaptarse a los tiempos de internet, si bien su origen se remonta al Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE, puesto en marcha en 1981.

Siga leyendo: ¿Las usa? Milenial, turismofobia, streaming y autopregunta, entre las nuevas palabras incluidas en el diccionario de la RAE

