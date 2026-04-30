Estos son los productos ecuatorianos que se pondrán más caros en Colombia con arancel del 75%

El Gobierno colombiano expidió el Decreto 0455 del 28 de abril de 2026, con el que estableció un esquema de “aranceles inteligentes” para bienes importados desde Ecuador. La medida cobija 191 productos, dentro de un universo arancelario de 758 subpartidas que se intercambian entre ambos países. Según el decreto, las tarifas arancelarias serán diferenciadas: 35%, 50% y 75%, dependiendo del nivel de producción nacional y la capacidad de abastecimiento interno. En contexto: Colombia responde a Noboa con aranceles de hasta 75% a productos de Ecuador La medida es una respuesta a la reciente decisión del gobierno de Daniel Noboa tras imponer aranceles del 100% a los productos colombianos, argumentando fallos de seguridad y contrabando en la frontera común. Aunque el documento aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, se espera que dicha se realice este mismo jueves 30 de abril, y activaría su entrada en vigor de manera inmediata.

Productos con arancel del 35%: alimentos y bienes básicos

Dentro del grupo con menor carga arancelaria (35%) se encuentran productos asociados principalmente a alimentos y algunos insumos industriales. Entre ellos están el fríjol y otras variedades de leguminosas, plátanos, preparaciones para alimentación animal y alimentos balanceados. Puede leer: ¿Quién es Jorge Glas, el capricho diplomático de Petro que sepultó el comercio con Ecuador? También figuran productos como carbonato de calcio, medicamentos y congeladores. Esta categoría agrupa bienes considerados de impacto moderado en la producción nacional.

Arancel del 50%: insumos industriales y manufacturas

El segundo nivel, con un arancel del 50%, incluye productos con mayor incidencia en cadenas productivas. En este grupo se encuentran grasas y aceites vegetales modificados, neumáticos y tableros de madera. Asimismo, se incorporan diferentes tipos de papel y artículos derivados, como sacos y talegas de polietileno o polipropileno, así como empaques tejidos para envasado. Estos productos tienen un peso relevante en sectores industriales y logísticos.

Arancel del 75%: alta protección a sectores sensibles