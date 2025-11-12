Nuevos aranceles al acero encienden disputa entre constructoras y siderúrgicas: ¿fractura en la misma cadena?

La imposición de un nuevo arancel del 35% al hierro y al acero importado reavivó el debate entre dos de los principales gremios empresariales del país: la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y la Andi, a través de su Comité Colombiano de Productores de Acero.
En contexto: Gobierno Nacional impondrá aranceles del 35% a importaciones de hierro, acero y aluminio
El origen de la tensión radica en que, mientras las siderúrgicas piden proteger la industria nacional frente a los materiales de bajo costo que llegan desde China y Rusia —hasta 42% por debajo del precio de mercado—, los constructores cuestionan si la producción local es suficiente para atender la demanda interna y, por el contrario, solicitan una reducción arancelaria para determinados productos importados.