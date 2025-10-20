Incertidumbre golpea a más de 3.000 empresas colombianas por tensión comercial con EE. UU.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan por su momento más crítico, por lo menos en la historia reciente. Hay una gran incertidumbre en gremios y empresas que cuentan con un amplio mercado en Estados Unidos a raíz de la amenaza de una nueva carga arancelaria contra Colombia.
Por ahora se desconoce si se materializará el nuevo arancel de la Casa Blanca, además porque el asesor económico de Trump, Kevin Hasset, dijo a medios internacionales que no hay anuncios inminentes sobre un aumento de impuestos comerciales a Colombia. “Por ahora no hay ningún anuncio previsto”, precisó.
Lo cierto es que todavía no se descarta el anuncio que hizo el propio Trump, además cualquier aumento es un golpe a la competitividad de los productos y servicios colombianos en Estados Unidos. Además, la mercancía colombiana venía beneficiándose, ya que solo poseía un arancel del 10%.
Dicha incertidumbre está impulsando el dólar, que abrió la semana al alza a raíz de las tensiones diplomáticas entre los dos socios comerciales.
La moneda gringa abrió la jornada con un incremento y se cotiza en $3.889, lo que equivale a un aumento de $80,88 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy, fijada en $3.808,12. Durante las primeras operaciones, la moneda estadounidense alcanzó un precio mínimo de $3.875 y un máximo de $3.889.