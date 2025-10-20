Incertidumbre golpea a más de 3.000 empresas colombianas por tensión comercial con EE. UU.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan por su momento más crítico, por lo menos en la historia reciente. Hay una gran incertidumbre en gremios y empresas que cuentan con un amplio mercado en Estados Unidos a raíz de la amenaza de una nueva carga arancelaria contra Colombia.
Por ahora se desconoce si se materializará el nuevo arancel de la Casa Blanca, además porque el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, dijo a medios internacionales que no hay anuncios inminentes sobre un aumento de impuestos comerciales a Colombia. “Por ahora no hay ningún anuncio previsto”, precisó.