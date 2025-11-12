x

Gobierno impondrá aranceles del 35% al hierro, acero y aluminio que lleguen desde China y Rusia

El Gobierno Nacional publicó un borrador de decreto que establece un arancel del 35% a la importación de productos siderúrgicos, como parte de una estrategia para proteger la producción nacional.

  Foto: Archivo
    Foto: Archivo
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 50 minutos


Luego de las reiteradas peticiones de las siderúrgicas colombianas, y en el marco del Alacero Summit 2025, el encuentro más importante de la industria del acero en la región, el Ministerio de Comercio expidió un borrador decreto mediante el cual se impone un gravamen del 35% a la importación de diversos productos del sector siderúrgico, con el objetivo de fortalecer la industria nacional, proteger el empleo y promover la competitividad del país.

La medida fue recomendada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión del 7 de noviembre de 2025, tras identificar que varios productos ingresaban al país a precios inferiores a los ofrecidos por la industria local, afectando su competitividad y sostenibilidad.

De acuerdo con el decreto, se modificarán los gravámenes arancelarios de las subpartidas correspondientes a materiales como barras, perfiles, tubos, tornillos, remaches y otros productos de hierro, acero y aluminio.

Noticia en desarrollo...

