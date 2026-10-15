Árboles que parecen sanos, pero pueden caer: el peligro oculto en Medellín

¿La lluvia es la única culpable de la caída de árboles en Medellín? No. Las raíces atrapadas entre el cemento, los vientos fuertes y el deterioro interno pueden convertir un árbol aparentemente sano en un riesgo. Tras las emergencias de octubre, exploramos por qué se desploman los árboles, qué especies preocupan y qué está haciendo Medellín para prevenir nuevas caídas. Según la Alcaldía, a octubre de 2026 había 334 árboles con ficha de riesgo para tala pendientes de intervención. ¿Qué tan preparado está el arbolado de la ciudad para la próxima tormenta?