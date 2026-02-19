Qué dicen los archivos de Epstein sobre el príncipe Andrés y cómo respondió la Casa Real británica

Durante décadas, Andrés Mountbatten Windsor, fue visto como el hijo predilecto de Isabel II: el militar valiente que combatió en la Guerra de las Malvinas, el príncipe carismático al que su madre protegía y al que pocos dentro del palacio se atrevían a cuestionar. En contexto: Policía británica detiene al expríncipe Andrés, salpicado por caso Epstein Hoy, Andrés, duque de York —ahora despojado de sus títulos— enfrenta el momento más crítico de su vida pública tras la publicación de nuevos documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein y su posterior arresto en Reino Unido por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Isabel II junto a Andrés. FOTO: (Lisa Sheridan) (1894-1966), © Camera Press / Getty Images.

¿Qué dicen los archivos?

Los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen intercambios de correos electrónicos de 2010 en los que Andrew Mountbatten-Windsor —como figura en los registros— habría enviado a Epstein informes catalogados como “confidenciales”. Lea aquí: Rostros de la red Jeffrey Epstein: quedan empantanados políticos, magnates y estrellas mediáticas Uno de los mensajes, fechado el 24 de diciembre de 2010, menciona un informe sobre oportunidades de inversión en Afganistán. Otros correos contienen detalles sobre viajes oficiales a China, Singapur y Vietnam cuando Andrés ejercía como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional (2001-2011). Entre los documentos también figuran correos electrónicos en los que se invita a Jeffrey Epstein al Palacio de Buckingham para mantener conversaciones en “privado”, así como fotografías sin fecha en las que el expríncipe aparece junto a una mujer joven con el rostro cubierto. A ello se suman testimonios adicionales de mujeres que, a través de sus abogados, aseguran haber sido enviadas por Epstein al Reino Unido para mantener relaciones con él.

Estos documentos se suman a las acusaciones formuladas en su momento por Virginia Giuffre, quien lo señaló de agresión sexual cuando ella tenía 17 años. Andrés siempre ha negado las acusaciones y en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial sin admitir responsabilidad.

¿Cuándo se conocieron Andrés y Jeffrey Epstein?

La relación entre Andrés, duque de York y Epstein se remonta a 1999, cuando fueron presentados por Ghislaine Maxwell. Aunque el expríncipe aseguró públicamente que puso fin al vínculo tras la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales, documentos judiciales revelados posteriormente muestran que el contacto continuó al menos hasta 2011, lo que contradice su versión y ha reavivado las sospechas sobre la verdadera naturaleza de su relación.

El arresto sin precedentes

Este 19 de febrero, día de su cumpleaños número 66, Andrés fue arrestado por la policía de Thames Valley bajo sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, en relación con la posible transmisión de información confidencial a Epstein.

Tras varias horas bajo custodia, fue liberado mientras continúa la investigación. Se realizaron registros en Royal Lodge (Windsor) y en Sandringham, donde se había trasladado recientemente.

De “héroe” a problema institucional

Andrés participó como piloto de helicóptero en la Guerra de las Malvinas en 1982, lo que reforzó su imagen de príncipe comprometido con el deber. Su padre, el príncipe Felipe, estaba orgulloso de su carrera militar.

El entonces príncipe Andrés, duque de York a bordo del HMS Invincible durante la Guerra de las Malvinas, donde se desempeñó como piloto de helicóptero. FOTO: Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis vía Getty Images.

Pero su perfil también estuvo marcado por excesos, fiestas y gastos cuestionados. Tras su divorcio de Sarah Ferguson y su retiro de la Marina, su vida social se intensificó. Fue en ese periodo cuando consolidó su relación con Epstein. Lea aquí: El expríncipe Andrés quedó libre, pero “bajo investigación”, tras ser detenido por el caso Epstein La entrevista concedida en 2019 a la BBC —considerada desastrosa— terminó de erosionar su reputación. Poco después anunció su retiro de la vida pública.

¿Qué ha dicho la Casa Real?