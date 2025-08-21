¿Son reales las ardillas zombies de EE. UU.? La verdad detrás de los roedores que alarman en redes sociales

Primero fueron los llamados “conejos Frankenstein” en Colorado. Ahora, las “ardillas zombies” se toman las redes sociales en Norteamérica con imágenes perturbadoras: roedores con tumores abultados, llagas abiertas y zonas sin pelo que han generado alarma y todo tipo de especulaciones.
Pero detrás del impacto visual no hay una amenaza de ciencia ficción, sino una enfermedad real y bien documentada por la ciencia: la fibromatosis ardillar.