Área Metropolitana instaló 15 nuevos sensores para monitorear el ruido ambiental en Copacabana, Itagüí y Sabaneta

En un trabajo conjunto entre el Área Metropolitana y la Universidad San Buenaventura, se instalaron 15 nuevos sensores para monitorear el ruido ambiental en Copacabana, Itagüí y Sabaneta, con el propósito de ampliar la cobertura y obtener mediciones más precisas en puntos críticos como áreas comerciales, residenciales o industriales.

Lea más: Atentos: estos son los cierres viales programados en Medellín para el fin de semana por eventos de ciudad

En el municipio ubicado al Norte del Valle de Aburrá, se dispusieron en Machado, Simón Bolívar, María y La Asunción. En Itagüí, en los barrios San Fernando, Los Naranjos, San Pío, San Francisco y Simón Bolívar. Mientras que en Sabaneta, fueron puestos en La Florida, Betania, Ancón Sur y Prados de Sabaneta.

“Con estos dispositivos alcanzamos 35 en el territorio metropolitano, lo que fortalece las capacidades de los municipios para comprender de manera más detallada y continua el ambiente acústico urbano, identificar las fuentes de ruido y, de este modo, contribuir a que las alcaldías determinen las zonas críticas contaminadas por ruido ambiental y tomen decisiones en la planificación y el control”, dijo Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana.