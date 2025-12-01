Argentina pidió el arresto de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional

Argentina elevó el tono frente a la crisis venezolana y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) avanzar de manera urgente en la ejecución de las órdenes de arresto solicitadas contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
La postura fue presentada durante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, donde —según el representante argentino— la situación en Venezuela requiere medidas inmediatas tras lo que calificó como un deterioro acelerado después de las “fraudulentas elecciones de julio del 2024”.
Diego Emilio Sadofschi, encargado de negocios de la embajada argentina en Países Bajos, aseguró que la CPI debe emitir órdenes de arresto contra los principales miembros del régimen venezolano.