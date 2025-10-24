Estos fueron los argumentos del secretario del Tesoro de EE. UU. para incluir a Petro y su familia en la lista Clinton

Gustavo Petro fue incluido este viernes en la lista Clinton junto a su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La inclusión a la lista OFAC la dio a conocer el Departamento del Tesoro a través de un comunicado en sus redes oficiales donde mencionaron que están sancionando al presidente Petro “por su papel en el tráfico ilícito mundial de drogas”. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, no toleraremos que el narcotráfico de Colombia envenene a los estadounidenses”, resaltó la entidad.

Los argumentos del secretario del Tesoro para incluir a Petro y su familia en la lista Clinton

De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño “se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos”. Lea también: URGENTE: Petro, su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton El funcionario considera que el mandatario colombiano “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”.

Bessent advirtió que dicha medida se tomó en cumplimiento de una orden ejecutiva que apunta a las personas extranjeras presuntamente involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial.