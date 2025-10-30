Los primeros movimientos de Armando Benedetti para ser excluido de la Lista Clinton

Después de que el pasado viernes 24 de octubre el Departamento del Tesoro de EE. UU., incluyera los nombres del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti en la temida Lista Clinton, el ministro del Interior inició acciones legales en ese país para ser excluido de ella.
El anuncio ocurrió después de que Benedetti asegurara recientemente que “se le vino el mundo encima” y que su ánimo se encuentra en “cero”, debido a las graves consecuencias que tiene el estar en esta lista creada en 1995 durante el gobierno de Bill Clinton.