Armando Benedetti llama “demente” y “delincuente” a Cristina Lombana tras allanamiento

El ministro Armando Benedetti volvió a encender la polémica al insultar públicamente a la magistrada Cristina Lombana, llamándola “loca y delincuente”, tras una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema en su mansión de Puerto Colombia. Benedetti enfrenta siete procesos activos por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito, y su residencia en el exclusivo Club Lagos de Caujaral, que antes perteneció a Álex Saab, genera dudas sobre sus finanzas, ya que paga más de $20 millones de pesos de arriendo a pesar de haber declarado estar “en la quiebra”.