¿No estaba quebrado? Así es la nueva mansión de Benedetti en Puerto Colombia que era de Alex Saab

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ocupa desde hace dos meses una mansión en Puerto Colombia (Atlántico) que perteneció al empresario Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro. La residencia fue adquirida mediante un contrato de leasing habitacional con el banco Colpatria, según reveló el periodista Daniel Coronell en La W y el abogado Camilo Enciso en su columna en la revista Cambio.

La vivienda se encuentra en la exclusiva urbanización llamada ‘Lagos de Caujaral’, en el municipio de Puerto Colombia, donde las propiedades oscilan entre 2.500 y 15.000 millones de pesos. Según la información divulgada por Coronell y Enciso, el ministro firmó un contrato de leasing habitacional con Scotiabank Colpatria, figura que le permite ocupar la casa pagando cuotas mensuales con opción de compra.

El inmueble fue entregado por Álex Saab al banco en 2011 como dación en pago por una deuda de 2.000 millones de pesos, equivalente a unos 3.800 millones actuales. Posteriormente, el empresario de espectáculos Ricardo Leyva ocupó la vivienda y confirmó que cedió el contrato al ministro Benedetti hace cerca de dos meses, aunque sin precisar las condiciones del acuerdo ni el valor exacto del arriendo.

El ministro estaría pagando más de 20 millones de pesos mensuales, una cifra considerable frente a su ingreso oficial de 26,8 millones. La casa, ubicada en la calle “No me olvides”, cuenta con cuatro habitaciones, estudio, sala, comedor, piscina y garajes, y pertenece a uno de los conjuntos residenciales más exclusivos del Atlántico. Según detalló La W Radio, es un leasing habitacional (con opción de compra).