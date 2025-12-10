Petro nombró a Armando Benedetti ministro de Ambiente ad hoc; ¿qué temas asumirá?

El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1324 que nombró un ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc. El documento expedido el pasado 5 de diciembre fijó en ese cargo al actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Le puede interesar: Esposa de Benedetti reveló cómo el ministro reclama su sueldo tras quedarse sin tarjetas por estar en la Lista Clinton. Según el decreto, Benedetti estará en ese cargo para tres temas específicos. Tendrá que presidir las sesiones del Consejo Técnico Consultivo y suscribir el Concepto Técnico para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y el proyecto minero El Alacrán.

Así mismo, tendrá que decidir los impedimentos y recusaciones respecto de la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), mientras Irene Vélez funja en ese cargo al tiempo que es ministra de Ambiente.

Finalmente, presidirá las sesiones del Consejo Técnico Consultivo y suscribirá el Concepto Técnico “en todos los casos futuros en los que como directora de la Anla lo convoque en desarrollo de los procesos de licenciamiento ambiental; mientas subsista la situación en la que la doctora Irene Vélez funja simultáneamente” como ministra y directora de la Agencia.

Benedetti, como es costumbre, ha estado en medio de discusiones coyunturales y polémicas en las últimas semanas. A principios de mes se aventuró a decir que el aumento del salario mínimo para 2026 sería del 11 %. Algo que provocó el rechazo de los gremios, pues sus declaraciones convertían la mesa de concertación del salario en una mera discusión de trámite.



