Armando Benedetti le puso picante político a mesa de paz con exjefes paramilitares: “Su verdad asombrará a Colombia”

“Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad. Verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia y sobretodo a la verdadera clase política que estuvo en el establecimiento con ellos, que además es cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento”.

Con estas palabras, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le puso picante político a la mesa de conversaciones de paz con los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que el Gobierno Nacional decidió reactivar luego de que se congelara el pasado mes de junio.

En ese entonces, los exjefes paramilitares renunciaron a su estatus de gestores de paz debido a los pocos avances en las conversaciones con el Gobierno, según el comunicado que expidieron en ese entonces.