“Los topes nunca fueron excedidos”: Armando Benedetti reaccionó a la ponencia del CNE sobre campaña Petro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la ponencia del Consejo Nacional Electoral que pide sancionar la campaña de Petro Presidente por violación a topes de financiación.
Según el ministro, nunca se violaron los topes permitidos en campaña. Dijo que confía en la labor del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien era el gerente de la campaña.
Entérese: ¿Qué sigue en el caso contra la campaña Petro Presidente tras superar topes por más de $3.500 millones?
“Hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tiene que ver con la recolección de dinero, estoy seguro de que nunca jamás pasó o excedió esos montos”, señaló Benedetti.