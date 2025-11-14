Armando Benedetti volvió a arremeter contra la magistrada Lombana: “Deje de mentirle al país”

Sigue la polémica por el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, y su fuerte reacción en contra de la magistrada Cristina Lombana, a quien a raíz de este proceso llamó “demente, loca y delincuente”.
Le puede interesar: Tenga cuidado: Invima alertó circulación de un lote falsificado de Noxpirin; así lo puede identificar
Este viernes 14 de noviembre, la togada envío una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que reconoció que ella estuvo al frente de la diligencia, pero que estuvo acompañada de uniformados que se comportaron a la altura. Aseguró también que se garantizó la protección de la información y se actuó conforme a la ley.
“Quiero aclararle al señor ministro de la Defensa que personalmente dirigí el planeamiento y ejecución de la diligencia de allanamiento que, con fundamento en el artículo 293 de la Ley 600 de 2000, se ordenó en la investigación formal que adelanta mi despacho en contra de Armando Alberto Benedetti”, comenzó diciendo la togada.