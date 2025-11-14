x

Armando Benedetti volvió a arremeter contra la magistrada Lombana: “Deje de mentirle al país”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se volvió a pronunciar en contra de la magistrada Cristina Lombana luego de que ella, por medio de una carta, aclarara las presuntas irregularidades en el allanamiento a su casa.

    Tras la polémica, la Corte Suprema rechazó los ataques e insultos de Benedetti contra la magistrada Lombana, ya que, “pueden afectar el desarrollo de investigaciones”. FOTO: Colprensa
    El ministro del Interior, Armando Benedetti. FOTO: Colprensa
El Colombiano
Colprensa
hace 42 minutos
bookmark

Sigue la polémica por el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, y su fuerte reacción en contra de la magistrada Cristina Lombana, a quien a raíz de este proceso llamó “demente, loca y delincuente”.

Este viernes 14 de noviembre, la togada envío una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que reconoció que ella estuvo al frente de la diligencia, pero que estuvo acompañada de uniformados que se comportaron a la altura. Aseguró también que se garantizó la protección de la información y se actuó conforme a la ley.

“Quiero aclararle al señor ministro de la Defensa que personalmente dirigí el planeamiento y ejecución de la diligencia de allanamiento que, con fundamento en el artículo 293 de la Ley 600 de 2000, se ordenó en la investigación formal que adelanta mi despacho en contra de Armando Alberto Benedetti”, comenzó diciendo la togada.

Luego, aseguró que para el operativo hubo apoyo de varias secciones de la fuerza pública, y al final, sin decir nombres puntuales, desmintió la denuncia de Benedetti sobre las presuntas extralimitaciones en presencia de sus hijos menores de edad.

“Dispuse el acompañamiento de diferentes especialidades policiales, Dijín, Sijín, Goes, quienes no tuvieron conocimiento de la misión, sino hasta su ejecución. La presencia de personal femenino y masculino, Policía de Infancia y Adolescencia, en todo momento, guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole, y que acataron en todo momento las instrucciones que impartí”, concluyó la magistrada Lombana.

Los más recientes ataques de Benedetti contra la magistrada Lombana

Inmediatamente, a través de sus redes sociales, Benedetti le respondió tildándola de mentirosa y asegurando que “ya la Sala de Instrucción dijo que usted se extralimitó en sus funciones, así que responda más bien por su nuevo abuso de poder”.

Pero este no fue el único mensaje de Benedetti durante la tarde de este viernes 14 de noviembre, ya que ha estado bastante activo en redes sociales. En otro mensaje sin contexto, habló de una “parejita” como “Batman y Robin” que lo está “molestando con mentiras”.

“Hay una parejita que me anda molestando con mentiras desde hace rato, y la unión de ellos es como la de Batman y Robin, que luchan contra la corrupción y el crimen, pero se juntan, es por amor y tienen una relación, no por la lucha contra el mal. Eso explica sus ataques contra mí. Y ambos se parecen a Hello Kitty. Ya hablaré más adelante de eso...”, escribió el ministro.

Al final, en un último mensaje, volvió a mencionar a la magistrada, exigiéndole que revele el verdadero motivo del allanamiento, ya que, según él, no ha dicho “judicialmente” por qué fue que lo hizo.

“Señora Lombana, hasta este segundo no ha dicho judicialmente por qué fue el allanamiento y qué encontró en el allanamiento. Esas son inconsistencias legales. ¿Con qué motivo fue el allanamiento? No quiso mostrar la resolución al entrar a la casa, ni ningún documento que soportara el allanamiento”, concluyó Benedetti en su cuenta de X.

Benedetti se disculpó por los primeros ataques y dijo que se dejó “llevar por la ira”

El allanamiento ocurrió el pasado martes. Tras enterarse, el ministro del Interior se refirió a la magistrada Cristina Lombana, quien está en la sala de instrucción del alto Tribunal, como “demente, delincuente y loca”, que solo busca incriminarlo en algún delito, pese a que ya ha sido recusada.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. Ella No me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, ella no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada conmigo”, señaló.

El ministro del Interior, Armando Benedetti. FOTO: Colprensa

Las declaraciones del ministro provocaron el rechazo de toda la rama judicial y de diferentes sectores políticos. Por eso, días después tuvo que disculparse.

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, dijo Benedetti.

