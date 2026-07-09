Armando Hernández, “el loquito por ti”, que no se cansa de cantar

Armando Hernández iba a ser odontólogo, pero se le atravesó el éxito con la primera canción que compuso y grabó: Morenita. Tenía menos de 20 años y había montado el conjunto Kalamarí con su hermano Hernán, pero no tenía pretensión de ser artista. La música era un gusto que tenía desde niño, y que empezó a desarrollar en el colegio, con el grupo Los Académicos, que creó con Rodlfo Aicardi, que era compañero suyo.
Lea también: Músicas para cantar y llorar las muertes propias
Morenita lo cambió todo. En ese entonces, Armando era técnico dental y le colaboraba a su papá, que tenía un consultorio y un laboratorio dental. Pero la canción, grabada en los estudios de Discos Fuentes en Cartagena, tuvo tanto éxito –sonó incluso en varios países, especialmente en Venezuela– que no hubo vuelta atrás.
Hoy, a los 81 años, Armando Hernández es una leyenda de la música popular colombiana. Es cantante y acordeonero. Hizo parte de Los Corraleros de Majagual, pero también se fue solista. Ha grabado más de 50 discos e impulsó canciones como Caballo viejo, La cosita, Loquito por ti, La Zenaida, entre muchos otros.
A propósito de su participación en La gran noche bailable, el sábado 8 de agosto, en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor, EL COLOMBIANO habló con él.