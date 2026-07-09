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Videos | Yassine Bounou tapó penal a Kylian Mbappé y el marcador no se mueve entre Francia y Marruecos

El duelo por la definición del primer clasificados a semifinal se disputa en Boston, el ganador esperará por el que triunfe en el duelo España-Bélgica este viernes.

  • El arquero Yassine Bounou de Marruecos es la figura del duelo que se disputa en Boston, además de tapar un penal, ha evitado otras acciones de peligro sobre su arco.FOTO GETTY
    El arquero Yassine Bounou de Marruecos es la figura del duelo que se disputa en Boston, además de tapar un penal, ha evitado otras acciones de peligro sobre su arco.FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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El arquero Yassine Bounou de Marruecos, conocido como Bono es la figura del partido que se disputa en Boston, ya que además de tapar un penal a Kylian Mbappé y una acción de jugada de Désiré Doué.

El penal a Mbappé lo atajó a los 28 minutos, tras la sanción del árbitro Facundo Tello, que fue confirmada por el VAR, que se demoró algunos minutos para dar el visto bueno, algo que le generó más tensión al momento del partido.

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Mbappé tomó el balón y cobró, pero Bounou tapó y salvó su arco, confirmando que es uno de los mejores arqueros del mundo. Según reportes estadísticos, el arquero marroquí tiene 17 penales atajados en su carrera.

En Mundiales es el sexto que ataja, ya que en el Mundial de Catar atajó dos penales a Carlos Soler y Sergio Busquets, en el duelo contra España, mientras que en Norteamérica, ya lo había hecho en el duelo contra Países Bajos y ahora lo hace ante Marruecos, en los cuartos de final.

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Pero el lucimiento de Bono siguió y luego, a los 36 minutos, salvó su arco, al desviar un remate de Désiré Doué, en una de las mejores opciones del primer tiempo.

Por ahora, el compromiso se mantiene 0-0 con el lucimiento del arquero que ha impedido la caída de su valla.

Los equipos están en el descanso, tras el final del primer tiempo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién le atajó el penal a Kylian Mbappé en el partido entre Francia y Marruecos?
El arquero marroquí Yassine Bounou, conocido como Bono, detuvo el penal cobrado por Kylian Mbappé en los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026, manteniendo el empate sin goles durante el primer tiempo.
¿En qué minuto Yassine Bounou le tapó el penal a Mbappé?
Bounou atajó el penal a los 28 minutos del primer tiempo, después de que el árbitro Facundo Tello sancionara la falta y el VAR confirmara la decisión.
¿Por qué se cobró penal para Francia contra Marruecos?
El árbitro argentino Facundo Tello decretó la pena máxima tras una infracción dentro del área. La decisión fue revisada por el VAR, que finalmente confirmó el cobro.
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