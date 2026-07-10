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Se acabó el invicto del arquero España: Bélgica le anotó gol a Unai Simón en partido por el paso a la semifinal

A los 71 minutos, el arquero Thibaut Courtois pidió la asistencia médica y salió lesionado.

  • El arquero Unai Simón de España sumó 650 minutos sin recibir gol en el Mundial de Norteamérica, imponiendo nueva marca en las copas del mundo. FOTO GETTY
    El arquero Unai Simón de España sumó 650 minutos sin recibir gol en el Mundial de Norteamérica, imponiendo nueva marca en las copas del mundo. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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En uno de los duelos más esperados del Mundial, las selecciones de España y Bélgica se juegan 2-1 en el estadio de Los Ángeles en busca del segundo clasificado a la semifinal de la cita de Norteamérica.

Los españoles se fueron adelante en el marcador, con el tanto de Fabián Ruiz Peña a los 30 minutos, mientras que el empate llegó a través de Charles De Ketelaere, a los 41 minutos del primer tiempo, que de paso acabó con el récord de Unai Simón, quien no había recibido gol en el Mundial.

Al final, el arquero español sumó 650 minutos sin recibir gol en el Mundial de Norteamérica; era el único que no había recibido goles en el torneo, superando la marca absoluta que tenía el italiano Walter Zenga (517) en Copas del Mundo.

En el desarrollo del partido, Bélgica ha logrado controlar bien a Lamine Yamal, que trata de mostrar su mejor versión para buscar el gol del triunfo o habilitar a sus compañeros para que marquen y así poder avanzar a la semifinal, pero los belgas se defienden bien.

De mantenerse el resultado, el empate 1-1 se tendrían que ir a tiempo extra.

Bélgica sufrió a los 71 minutos la baja del arquero Thibaut Courtois, quien sintió una molestia en su pierna izquierda y por ello pidió la atención del médico y no pudo continuar, en su lugar ingresó Senne Lammens.

Siga leyendo: Videos | España, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, venció a Bélgica y es semifinalista del Mundial

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el nuevo récord de Unai Simón en los Mundiales?
El arquero español Unai Simón impuso el récord absoluto de imbatibilidad en la historia de los Mundiales al sumar 650 minutos sin recibir gol, superando la histórica marca del italiano Walter Zenga, quien acumuló 517 minutos invicto en 1990.
¿Qué lesión sufrió Thibaut Courtois en el partido España vs Bélgica?
Thibaut Courtois sufrió una molestia muscular en la pierna izquierda en el minuto 71 del partido. Debido al dolor, el portero de la selección de Bélgica tuvo que pedir el cambio inmediato, siendo sustituido por el arquero Senne Lammens.
¿Dónde se juega el partido de España contra Bélgica del Mundial 2026?
El encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica se disputó en el Estadio de Los Ángeles, una de las sedes principales del Mundial de Norteamérica 2026, ante una asistencia masiva de aficionados de ambos países.
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