Arranca la batalla por el Congreso y la gobernabilidad de 2026

Restan justo tres meses para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, que implicarán no solo una reconfiguración del mapa político colombiano, sino que también pondrán a prueba a las diferentes fuerzas y orillas políticas que buscan llegar a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026. No son unos comicios cualquiera. En juego está la gobernabilidad del próximo presidente que sucederá a Gustavo Petro y desde ya estas elecciones a Senado y Cámara pintan como el primer round para mostrar qué tan fuerte llega el petrismo y su candidato –Iván Cepeda– a 2026; cuánto peso mantiene la oposición –hoy en cabeza de figuras como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella o Juan Carlos Pinzón–, y qué tan cohesionado está el centro político que representan dirigentes como Sergio Fajardo o Claudia López.

“Como quedó en evidencia con Iván Duque y ahora con Petro, si no hay mayorías en el Congreso el presidente sufre alto costos de gobernabilidad”, explica la profesora Bibiana Ortega, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. En efecto, el Congreso que resulte elegido en marzo próximo será el que respalde y acompañe al nuevo presidente en sus diferentes proyectos e iniciativas o, por el contrario, el que frene y le ponga un alto a su visión de país. Todo esto, en un ambiente cada vez más crispado y polarizado. “La apuesta es por una estabilidad que se defina desde la composición del Congreso y que alinee las fuerzas de cara a las presidenciales”, agrega Ortega, resaltando que el petrismo llega con el terreno abonado no solo por el hecho de ser gobierno, sino porque le terminó dando réditos la consulta partidista de octubre pasado, en la que además se definió el orden de las listas del Pacto Histórico y varias de sus figuras ganaron aún más notoriedad. Sin embargo, no deja de ser diciente que, en lugar de fortalecerse como una corriente unida, la izquierda llega a marzo con un dejo de fragmentación, pues se presentaron tres listas diferentes: la que lidera el Pacto Histórico, la del exembajador Roy Barreras y la del exgobernador Carlos Caicedo. Lea también: De la Espriella dijo que no estará en la consulta de marzo y a Uribe le molestó Con todo, la oposición y sectores de centro también enfrentan sus propias dificultades. El turbulento cierre de las listas al Congreso dejó heridas abiertas por supuestas exclusiones y el uso del popular bolígrafo para conformar el orden de las listas. De allí que el desafío para sectores como el Centro Democrático o Cambio Radical sea conquistar votos y atraer un electorado sólido que les permita avanzar en la unidad, pero también sumar las fuerzas suficientes para consolidarse de cara a las presidenciales de junio próximo. En esa misma línea, el centro llega con afán de cohesión buscando hacerle frente a una fragmentación tan holgada que difícilmente permite vislumbrar a sus referentes y dirigentes. Además, bien podría sacarle provecho a la polarización y mostrarse como una alternativa de poder. “Estas elecciones serán unas primarias y será el primer momento del año en el cual los partidos se van a dar cuenta verdaderamente de cuáles son los posibles apoyos electorales. En disputa hay un primer bloque de movimientos y fenómenos electorales de opinión; un segundo que agrupa a la derecha como oposición a Petro, y otro bloque que conforman los partidos tradicionales”, remata Nicolás Molina Arroyave, docente de Ciencia Política, en partidos y sistemas electorales de la UPB. De cara a los comicios, EL COLOMBIANO presenta una radiografía, partido por partido, de las principales apuestas, tensiones y movidas con miras a marzo próximo. En disputa están desde consolidados clanes regionales que buscan seguir amasando poder, pasando por influencers y viejos caciques electorales que quieren afianzar su terruño, hasta caras nuevas que, a punta de voto de opinión, se la juegan por convencer al electorado. Así pinta el panorama.

Uribe vuelve y ordena la lista

Bajo la batuta del expresidente Álvaro Uribe, quien regresa al Senado tras cinco años, el Centro Democrático apuesta a tener 25 congresistas en la cámara alta. Para ello, resolvió ir por una lista cerrada que hasta último momento levantó ampolla. Aunque no hubo lío porque el ungido para encabezar fuera el representante Andrés Forero, fuentes confirmaron que sí hubo pelotera por el orden de la lista.

Por encima de actuales senadores que ni siquiera figuran entre los 25 primeros renglones –como Yenny Rozo o Ciro Ramírez–, aparece Claudia Margarita Zuleta, exdiputada del César e hija del cantante de vallenato Poncho Zuleta, así como Julia Correa Nuttin, quien se “quemó” en 2022. Además, la abogada y columnista María Clara Posada o Juan Fernando Caicedo, otrora director político del partido. Varios representantes también le apuestan a llegar al Senado, entre ellos, Hernán Cadavid, Christian Garcés, Juan Espinal y Óscar Villamizar. Aunque en un primer borrador que se filtró y generó malestar no aparecían entre los primeros 25, el senador paisa Esteban Quintero y la representante Marelen Castillo –fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022–, al final fueron incluidos. El número 25 será Uribe, mientras que en Cámara por Antioquia finalmente liderará el hoy senador Andrés Guerra.

“Selección AntiPetro” entra al juego

La autodenominada “selección AntiPetro” irrumpió con un mensaje directo al electorado opositor. Ingrid Betancourt, líder de Oxígeno y ex precandidata presidencial, presentó una lista cerrada en la que quedó con el #1 Sofía Gaviria, exsenadora liberal y hermana de Aníbal Gaviria.

Betancourt también buscará regresar al Congreso después de 25 años y lo hará acompañada de John Frank Pinchao, el ex subintendente que compartió cautiverio con ella y cuya historia de fuga aporta un fuerte componente simbólico a la lista. A ellos se suman perfiles como Deysi Guanaro, Óscar Ortiz, Beatriz Uribe y Silverio Gómez, con los que Oxígeno intenta equilibra memoria, experiencia institucional y discurso anticorrupción en una misma propuesta.

Las cartas de ‘Fico’ para 2026

La lista de Creemos llegó al cierre con más de 450.000 firmas para Senado y 400.000 para la Cámara en Antioquia. En esa vitrina se proyecta Juliana Gutiérrez Zuluaga, administradora de empresas y una de las caras del proyecto político de su hermano, Federico Gutiérrez.

También destaca Andrés Bedoya Rendón, quien dejó la Asamblea de Antioquia para sumarse a la lista como una de las fichas más sólidas del movimiento y pieza clave para ampliar la presencia legislativa de Gutiérrez. Y en materia de seguridad, la colectividad incorporó al general (r) Eliécer Camacho, excomandante de la Policía en Bogotá y el Valle de Aburrá, cuyo perfil técnico refuerza la narrativa de autoridad que Creemos busca proyectar. Junto a ellos aparecen perfiles académicos, empresariales y de gestión pública que completan la lista.

‘Godos’: por el voto paisa

Aunque en los conservadores la cabeza de lista terminó siendo el exsenador cordobés David Barguil, la verdadera puja será entre los ‘godos’ será por el voto paisa. Varios congresistas antioqueños buscan hacerse a respaldos en la región y cada cual tiene su terruño, comenzando por el exsenador Juan Diego Gómez, que regresa tras su fallido intento por llegar a la Gobernación.

Allí aparece como principal contendor el representante Daniel Restrepo, quien asumirá las banderas de su mentor, el saliente senador de corte petrista Carlos Andrés Trujillo. En medio quedan otros pesos pesados como el senador Germán Blanco u Óscar Mauricio Giraldo, líder del equipo mariano Unión Familia.

Clanes en la U

La U, que irá por lista abierta, sorprendió al nominar como cabeza de lista al antioqueño Felipe Lemos, pese a que había rumores de que –como ocurrió sin éxito en 2022 con Caterine Ibargüen–, la apuesta fuera por un deportista. Lemos suma 16 años en el Congreso tras recibir el guiño de su tío, el excongresista Mario Uribe Escobar, condenado por parapolítica.

Sin embargo, esa no fue la única sorpresa. Nueve de sus 10 actuales senadores busca repetir, comenzando por Norma Hurtado –del ala de Dilian Francisca Toro–. En el ramillete suenan nombres con estructura de clanes regionales: Julio Elías Vidal, Jhonny Besaile, José Alfredo Gnecco o David Name. Por si fuera poco, algunos representantes quieren llegar a Senado: Wilmer Carrillo (de la Comisión de Acusación que no avanza en los casos que rodean al presidente Petro) y Saray Robayo (pareja de Emilio Tapia).

García retiene el mando liberal

La definición de la cabeza de lista liberal quedó atravesada por un pulso interno que llevaba meses creciendo. Lidio García, presidente del Senado y el más votado del partido para el Senado en 2022, terminó ocupando el #1 después de hacerle frente a la presión de sectores que pedían una consulta abierta, así como por la idea del expresidente César Gaviria de imponer el nombre de su hija, María Paz Gaviria. Justamente, la llegada de la delfín, ubicada estratégicamente al final de la lista, agitó el tablero. La exdirectora de ArtBo (Feria Internacional de Arte de Bogotá), hija del jefe único del liberalismo, renunció al sector cultural para lanzarse al Senado con el #100 tras perder el #1 con García. La lista incorpora también nombres clave en las regiones: María Eugenia Lopera (17), de Antioquia, pasa de la Cámara a buscar un espacio en el Senado como una de las alfiles del grupo de Julián Bedoya; Camilo Torres (13) aterriza como otra de las fichas del Clan Torres, en cabeza del megacontratista Euclides Torres.

Adicionalmente, al Senado buscará retornar Horacio José Serpa, hijo del fallecido cacique liberal, así como el exsenador Richard Aguilar, del Clan Aguilar de Santander, sumado al influencer Bitter Yeison. Y por el lado de la Cámara, el partido apuesta a fortalecer su presencia con Leonor Espinosa, quien será la fórmula de María Paz Gaviria. La chef en 2022 fue reconocida como “mejor chef femenina del mundo”. Como cabeza de lista a la Cámara por Bogotá el liberalismo busca combinar visibilidad pública y músculo territorial de cara a 2026.

Nuevo Liberalismo: entre políticos y figuras públicas:

Si bien se barajaron nombres como lo del exministro Alejandro Gaviria o Jennifer Pedraza, al final la cabeza de lista de una de las primeras coaliciones que se conformó para estos comicios se la llevó Juan Sebastián Gómez. Aunque es el vicepresidente de la Cámara, hubo reparos porque su nombre aún no es lo suficientemente conocido como para llevar las riendas de la alianza.

Aparecen también viejos conocidos como el exsenador Jorge Enrique Robledo o Federico Restrepo (ficha de Sergio Fajardo), así como los senadores de MIRA Ana Paola Agudelo o Manuel Virgüez Piraquive. En la lista no dejó de ser llamativo la inclusión del periodista deportivo Javier Fernández Franco, conocido como “el cantante del gol”.

Centro-Esperanza 2.0

Emulando parte de lo que fue la Coalición Centro-Esperanza, para estos comicios repiten la Alianza Verde, En Marcha, la Alianza Social Independiente (ASI) y el Partido Demócrata. Aunque de entrada los verdes tenían el poderío para poner la cabeza de lista, disputas entre figuras como Angélica Lozano, Jote Pe Hernández y Ariel Ávila le abrieron el camino al exalcalde Luis Eduardo Garzón, quien contó con el impulso del precandidato Juan Fernando Cristo (de En Marcha).

Mientras la mayoría de senadores verdes buscarán seguir –acentuando el enfrentamiento entre petristas y antipetristas–, se destacan nombres como los de Jhon Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, o Katherine Miranda, que buscará dar el salto al Senado.

Fusiones y sorpresas en el Pacto

Las definiciones del CNE marcaron el cierre de listas del Pacto Histórico. El órgano electoral aprobó la fusión entre el Polo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista, y autorizó la entrada de Progresistas, el grupo de María José Pizarro. En el Senado, la disputa por el primer renglón terminó inclinándose por Carolina Corcho, exministra de Salud y segunda en la consulta presidencial interna con cerca de 700.000 votos.

La acompañan figuras que crecieron en la consulta al Congreso, como Walter Rodríguez “Wally”, el más votado al Senado con más de 143.000 apoyos y conocido por sus choques en redes; y Pedro Flores, senador cercano al clan Torres que obtuvo 118.562 votos y aseguró un lugar destacado en la lista cerrada que lleva el partido. Por su parte, en la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal será la principal carta del Pacto tras imponerse en la consulta interna con 65.547 votos.

Motoa gana el pulso en Cambio Radical

Al filo de la fecha límite de la inscripción de candidatos, Cambio Radical despejó una duda de primer orden: Germán Vargas Lleras resolvió no ir al Senado y quien toma el #1 es Carlos Fernando Motoa, senador vallecaucano de bajo ruido, pero alto peso interno. El congresista va por su quinto periodo y es reconocido por ser uno de los operadores legislativos más estables del partido. Competía con Lina Garrido, representante que ganó visibilidad nacional tras su discurso del 20 de julio, pero quien al final no le alcanzó y quedó en el puesto seis de la lista al Senado.

Por otro lado, también resaltan personajes como Edgar Jesús Díaz, exgobernador de Norte de Santander, actual senador y a quien la Fiscalía le investiga bienes que habrían sido adquiridos con recursos de un contrato irregular de material pétreo. Además, el exrepresentante César Lorduy, ficha del Clan Char e investigado por presunto acoso sexual. En la lista también se encuentra con el número 100 Rodolfo José Hernández, hijo del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien hace parte de la coalición que tiene Cambio Radical con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa Libres y la Alianza Democrática Ampliada (ADA).

Caicedo se une a los Comunes

Evidenciando su ruptura con el presidente Petro, al final el exgobernador y precandidato presidencial Carlos Caicedo decidió montar rancho aparte y conformar su propia lista al Congreso. Para ello se unió a un movimiento que está llamado a encarar un reto mayúsculo: Comunes, la colectividad nacida del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, que –después de dos periodos con curules aseguradas–, se medirá por primera vez en ciernes en búsqueda de votos. La actual senadora Sandra Ramírez será una de las caras más visibles.

Roy, por petristas y sindicatos