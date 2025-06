El jefe de Estado afirmó que la consulta popular (que ya tiene la firma de todos los ministros) “no tiene nada que ver con el atentado al senador Miguel Uribe y no se deben confundir dos cosas diferentes”. Según el presidente, negarse a sesionar “significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”.

No obstante, ante el ruido por la convocatoria del mecanismo, el presidente del Senado destacó que mañana arrancarán el debate a partir de las 8:30 de la mañana y que hay “total voluntad de las bancadas para sacar adelante una reforma laboral que le dé garantías a los trabajadores formales, pero que también tenga en cuenta los informales (...) y a los desempleados, a quienes no se les había dicho absolutamente nada”.

Además, el congresista reveló que, una vez surtido el debate de la reforma laboral, seguirán con la discusión de la consulta popular 2.0, que podría votarse este mismo jueves 12 de junio o a más tardar el lunes 16 de junio.

Eso sí, Cepeda calificó como un “exabrupto total” que el jefe de Estado insista en convocar la consulta popular que hundió la plenaria hace cerca de un mes. “Esa consulta no cumplió con los requisitos, no se aprobó en la plenaria del Senado. No creo que en la autoridad electoral vaya a atreverse a llamar a un proceso electoral si no cumple con los requisitos legales, de manera que esa consulta no existe”.

El anuncio del congresista se dio al término de una reunión con el procurador Gregorio Eljach, a quien voceros y directivas de nueve partidos independientes y de oposición le solicitaron que asuma el liderazgo de la Comisión para la Coordinación Nacional de Control Electoral, alegando que el Gobierno de Gustavo Petro no ofrece garantías.