Justamente, la expectativa está centrada en si –pese al enrarecido ambiente político–, el jefe de Estado concretará sus amenazas y convocará vía decreto la consulta que le negó el Senado. Ya el documento está listo con la firma de todos sus ministros y solo basta que el mandatario estampe su rúbrica, lo que podría caldear aun más los ánimos entre dirigentes, clase política y otras ramas del poder.

“Debo cumplir mi mandato”, afirmó Petro, quien reclamó por la decisión adoptada el lunes por la mesa directiva del Senado, que –en solidaridad con el congresista Miguel Uribe–, resolvió suspender las sesiones durante 72 horas. Todo esto, justo a que concluyan las sesiones legislativas el próximo viernes 20 de junio.

“(La decisión del Senado) me hizo decir que, dado que significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”, alegó Petro, quien abrió la puerta a convocar la consulta. “No tiene nada que ver con el atentado al senador Miguel Uribe y no se deben confundir dos cosas diferentes”, insistió.

No obstante, desde el Senado le salieron al paso al jefe de Estado y desde ya anunciaron que a partir de las 8:30 de la mañana de hoy la plenaria comenzará el debate de la reforma. El presidente de la Corporación, Efraín Cepeda, explicó que hay un compromiso de las bancadas de trabajar “todo el día y la noche si es necesario con el compromiso de poder avanzar y posiblemente hasta dejar aprobada ya la reforma laboral para que vaya después camino a la conciliación con la Cámara de Representantes”.

Inclusive, no descartó que se tomen todo el día para tramitar el proyecto. “Hay total voluntad de las bancadas para sacar adelante la reforma”.

“Esta, sin duda, será la prueba de que podemos trabajar en medio de la diferencia y ante las adversidades”, destacó, por su parte, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), una de las abanderadas del proyecto.