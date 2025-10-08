Así es la odisea de arrendar vivienda en Medellín, la ciudad de Colombia donde ‘cuesta un ojo de la cara’

Daniela Puentes y su esposo, Román, creyeron que mudarse este año de Bucaramanga a Medellín sería una etapa fácil. Él había conseguido “el trabajo de sus sueños” y ella imaginaba una vida tranquila en una ciudad con más oportunidades. Pero resultó una maratón agotadora para encontrar un apartamento confortable, bien ubicado y a un precio justo.
Este testimonio confirma por experiencia lo que acaba de revelar el Banco de la República, que Medellín es la ciudad con los arriendos más caros, según el índice de precios, superando en tres puntos a Bogotá, y 28 puntos a Bucaramanga.