Arrestaron a Jhay Cortez, reconocido reguetonero puertorriqueño, por posesión de drogas en Miami, Florida

El rapero puertorriqueño Jhay Cortez, de 32 años, fue arrestado en la madrugada de este martes 12 de agosto en las calles de Miami, Florida, tras ser acusado de posesión de drogas. Este reconocido artista del género urbano y cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, permanece detenido en el centro correccional Turner Guilford Knight, hasta que se pague por completo una fianza que lo dejaría en libertad. Le puede interesar: Ashley Biden, hija de Joe Biden, solicita el divorcio tras 13 años de matrimonio Según el reporte policial, citado por el medio NBC6, la detención del cantante ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. Los agentes se percataron de que el Corvette rojo de Jhay Cortez circulaba a una velocidad anormalmente baja (8 km/h) y se detuvo por más de un minuto.

El reporte de las autoridades tras la captura del cantante de reguetón. FOTO: Policía de Miami-Dade County

Al acercarse al vehículo, los oficiales notaron un “fuerte olor a cannabis”. El rapero no pudo presentar su licencia de conducir y, al salir del coche, los agentes vieron “polvo blanco” en sus pantalones y en la nariz. Tras un registro exhaustivo por todo el vehículo, las autoridades encontraron dos bolsas con un total de 14 gramos de cannabis y tres bolsas con un polvo sospechoso de ser cocaína.

Por esa razón, el cantante fue arrestado por cargos relacionados con la posesión de estupefacientes, sin tener licencia y conduciendo bajo la influencia de sustancias psicoactivas, poniendo en peligro la vida de propia y de las demás personas. De esta manera, la fianza para su liberación se fijó en $3.000: $2.500 por los cargos de posesión de cocaína y $500 por los de cannabis. Además de la anotación judicial en su historial. Nieves Cortés es reconocido por múltiples temas, entre ellos “Fiel”, “Dakiti”, “No Me Conoce Remix” y “Holanda”.

Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido en la industria musical como Jhay Cortez. FOTO: Redes sociales Jhay Cortez