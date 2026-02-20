Ordenan arresto contra interventor de la Nueva EPS por desacato en caso urgente de salud

Un mes después de que un juez ordenara practicarle con urgencia un procedimiento cardíaco especializado a una mujer, la intervención no se había realizado. Ese incumplimiento terminó con una orden de arresto contra el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus.
El caso se remonta al 23 de enero de 2026, cuando el Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín amparó los derechos a la salud y a la vida de Blanca Aurora Uribe de Restrepo. De acuerdo con el fallo, la paciente debía ser remitida de inmediato a una institución con especialidad en electrofisiología para retirarle el marcapasos que tenía y reemplazarlo por uno bicameral, tal como lo había indicado su médico. Pero la orden no se materializó.