¡Arsenal vuelve a la final de la Champions 20 años después! Los Gunners vencieron 1-0 al Atlético de Madrid

Este martes 5 de mayo, el Arsenal eliminó al Atlético de Madrid (1-0) en el Emirates Stadium de Londres por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. La ida terminó 1-1 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el pasado 29 de abril. La semifinal se empezó a palpitar desde la rueda de prensa previa al compromiso. Diego Simeone dejó entrever que su ataque pasa por la figura de Julián Álvarez: “Está muy bien, ojalá nos pueda llevar a la final”, apuntó “El Cholo”. Mikel Arteta, estratega del Arsenal, invitó a su fanaticada a creer: “Es un sueño para nosotros tener la posibilidad delante de nuestra gente, es algo muy especial”. Por su parte, el delantero gunner, Viktor Gyökeres, mencionó la importancia de la pelota parada en el resultado y pidió acompañamiento para que fuera una gran noche. Conozca: Lucho Díaz, protagonista en la presentación de la nueva camiseta del Bayern Múnich

Dos ideas distintas en el primer tiempo

A diferencia del compromiso de ida, el Arsenal de Arteta buscó más la posesión de la pelota. El DT vasco sorprendió a todos con cuatro cambios en el once inicial: Calafiori, Lewis Skelly, Eze y Trossard. Jugadores que le brindan más agilidad en el manejo de la pelota. Mientras que Atlético de Madrid defendió con sus 11 jugadores detrás de la línea de la pelota y buscó el juego directo. Atlético tuvo la primera oportunidad de gol del compromiso al minuto 7, cuando Giuliano Simeone le ganó la espalda a Ricardo Calafiori y centró para Julián Álvarez, quien no pudo definir de buena manera. A los 11’, volvió a explotar la banda de Calafiori con Giuliano, quien volvió a centrar; David Raya cortó el centro y no pudieron capitalizar el rebote. En dos pelotas paradas consecutivas (17’ y 24’), Arsenal se metió en el partido, aunque ni Saka en la primera, ni Lewis Skelly en la segunda pudieron concretar, ya indicaban que la cancha se empezaba a inclinar a la portería de Jan Oblak. Al 34’, un remate de Declan Rice fue desviado por el defensor eslovaco del Atleti, David Hancko. Al minuto 44, William Saliba filtró un balón para Viktor Gyökeres, quien irrumpió a la espalda de Hancko y, ante una mala salida de Oblak, centró para Leandro Trossard, quien enganchó y pateó al palo más lejano del guardameta esloveno, quien atajó en primera instancia, pero no pudo hacer nada ante el remate de Bukayo Saka. El inglés marcó el 1-0 y así se terminó el compromiso en su primera mitad. Entérese: Cuartos de final de la liga: Los favoritos según la IA para avanzar a la semifinal

Aguantaron los Gunners en el segundo tiempo

Atlético de Madrid salió envalentonado, seguramente tras una charla motivadora al mejor estilo de Simeone, al segundo tiempo e intentar empatar el partido para forzar como mínimo el tiempo extra en Londres. Al minuto 51, tras solo 6 minutos de haber vuelto a cancha, Giuliano Simeone tuvo la más clara del Atlético de Madrid en el partido tras un error de William Saliba en juego aéreo. El argentino eludió a David Raya, pero no pudo definir de la mejor forma.

El árbitro del compromiso, el alemán Daniel Siebert, tuvo protagonismo al minuto 57, cuando se pidió un penal sobre Antoine Griezmann por parte del italiano Ricardo Calafiori, cuando ambos fueron a disputar la pelota. Al final, Siebert no pitó el penal para los dirigidos por Diego Pablo Simeone. Aquí la jugada de la polémica:

A los 57 minutos de partido, ambos entrenadores patearon el tablero e hicieron tres cambios en una sola tanda. Por el Atlético se retiraron: Giuliano, Lookman y Le Normand, e ingresaron Sorloth, Molina y Cardoso. Por Arsenal, dejaron la cancha: Saka, Calafiori y Eze para darle cambio a Madueke, Odegaard e Hincapie. La eliminatoria subió en intensidad, pero no en precisión, el cansancio empezaba a hacer de las suyas. Gyökeres tendría una gran oportunidad en un centro de Piero Hincapié al 66, pero la mandó por encima del pórtico de Oblak. Al 81, llegó el primer y único amonestado del partido, el defensor Marc Pubill del Atlético de Madrid, tras un forcejeo con Gyokeres. Para los últimos minutos, el Atlético solo tuvo una ocasión de gol clara. Al 86’, Sørloth no pudo impactar bien la pelota y perdió una chance clara de gol. Con el Cholo Simeone enojado, un Atlético de Madrid sin ideas y los dirigidos por Arteta empujados por su público, los gunners lograron el triunfo.

El equipo con menos goles encajados en la competición, que perdió solo 2 partidos de los últimos 23 por Champions, demostró que el orden y el trabajo táctico sí tienen su recompensa. El Arsenal jugará la final de la Champions League el próximo 31 de mayo en Budapest, Hungría. Arteta tiene la oportunidad histórica de conseguir el primer doblete (Premier League + Champions) en la historia del club. Lea también: Así están las apuestas para la semifinal Bayern vs PSG: ¿cuál es el favorito? Bloque de preguntas y respuestas: