Arrancó la construcción del Recreo Cultural de Guayabal, un edificio para que la gente de la comuna 15 se recree y cultive el arte

El primero, localizado en el sector Primavera Norte, de la zona nororiental de la capital antioqueña, está en su etapa final de construcción, y los siguientes quedarán en Robledo, Castilla (noroccidente) y Ciudad del Río (comuna de El Poblado).

La inversión en esta obra de infraestructura que quedará al frente del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo supera los 22.900 millones de pesos, convirtiéndose en el segundo de los cinco Recreos Culturales proyectados por la administración distrital que comienza a hacerse realidad.

En el sector del aeropuerto local de Medellín, Enrique Olaya Herrera, acaba de arrancar la construcción del Recreo Cultural de Guayabal, una edificación para acercar la oferta cultural del Distrito a la comunidad de la comuna 15 con actividades relacionadas con arte, música, danza y recreación.

El Recreo Cultural de Guayabal queda en el sector aledaño al aeropuerto Enrique Olaya Herrera. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA

El Recreo Cultural de Guayabal queda en el sector aledaño al aeropuerto Enrique Olaya Herrera. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA

“Estas obras deberán estar listas para finales del segundo trimestre del 2027. Tendremos salón de danza, producción musical, grabación, espacios para toda la comunidad, para que toda nuestra gente disfrute; Con esto, Medellín sigue subiendo su nivel, porque la promesa de nuestro alcalde Fico Gutiérrez fue esa, y estamos cumpliendo”, expresó el gerente de la EDU, Emiro Valdés.

La inversión del Distrito en los cinco Recreos Culturales es superior a los $162.000 millones.

Esta edificación en concreto tendrá dos niveles. En el primer piso funcionará un teatro con camerinos, máster y bodegas; una sala de referentes; un laboratorio de producción sonora; un estudio de grabación y dos talleres de música.

También contará con dos salones de danza; un taller audiovisual; cubículos de ensayo individual; tres talleres multipropósito para las artes; oficinas administrativas y amplias zonas verdes.

El segundo nivel albergará los cuartos técnicos que garantizarán el funcionamiento del teatro y de los demás espacios especializados, además de áreas de apoyo, bodegas y servicios complementarios.

Además, le sugerimos ver: Despega el Recreo Cultural del norte de Medellín: Alcaldía anuncia que obras arrancan este mes

En julio pasado, el alcalde Federico Gutiérrez había anunciado la adjudicación del Recreo de Ciudad del Río, en el cual se invertirán 86.000 millones de pesos y está pensado para impulsar la creación, formación y producción artística en diferentes disciplinas. Para ello contará con espacios especializados en el desarrollo audiovisual, cinematográfico y musical, además de zonas destinadas al trabajo colaborativo y a la innovación cultural.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS