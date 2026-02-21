Artemis II vuelve a posponerse: la misión a la Luna, que despegaría el 6 de marzo, tuvo otro problema técnico

Aunque la Nasa había confirmado el viernes que el 6 de marzo lanzaría su misión Artemis II, en la que astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, este sábado, un día después de ese anuncio, esa fecha quedó en entredicho. El administrador de la Nasa, Jared Isaacman, anunció este 21 de febrero que, “tras la interrupción del flujo de helio en la etapa de propulsión criogénica provisional del SLS, los equipos están solucionando problemas y preparándose para una probable reversión de Artemis II”. Lea aquí: La Nasa permitirá a los astronautas llevar al espacio un elemento cotidiano prohibido hasta ahora, ¿qué es? “Esto afectará casi con seguridad la ventana de lanzamiento de marzo”, agregó el administrador de la agencia espacial, con lo que Artemis II se aplazaría por segunda vez y, por lo menos, hasta abril. “Comenzaremos los preparativos para la reversión, y esto dejará fuera de consideración la ventana de lanzamiento de marzo. Entiendo que la gente esté decepcionada con este avance. Esa decepción la siente especialmente el equipo de la Nasa, que ha trabajado incansablemente para prepararse para esta gran hazaña”, añadió Isaacman en otra publicación en X.

El viernes, Lori Glaze, una alta funcionaria de la Nasa había confirmado el 6 de marzo como la fecha de lanzamiento, siendo la primera vez que indicaban una ventana específica. “Tras el éxito de la simulación de lanzamiento de ayer (jueves), ahora apuntamos al 6 de marzo como la fecha de lanzamiento más temprana posible”, aseguró Glaze; sin embargo, la nueva falla agotó esta nueva ventana. Para esta misión, la agencia espacial contemplaba catorce ventanas de lanzamiento entre el 8 de febrero y el 30 de abril, ya se descartaron dos.

La Nasa ya ha descartado dos ventanas de lanzamiento para la misión Artemis II. FOTO: Tomada de X @NASA

El 19 de febrero, la Nasa había dado cuenta de la realización exitosa de un ensayo general de lanzamiento de su enorme cohete SLS, que enviará a cuatro astronautas alrededor de la Luna desde Cabo Cañaveral, en la Florida. Siga leyendo: Musk cambia el foco de SpaceX: de Marte a ciudad autosostenible en la Luna Se trató de la segunda prueba llevada a cabo por la agencia para el despegue de su misión Artemis II. La primera, a comienzos de mes, debió ser interrumpida por problemas técnicos. Durante esa prueba de lanzamiento simulado, “los equipos tuvieron que gestionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la etapa central (del cohete) durante el llenado de los tanques, lo que requirió interrupciones para calentar el equipo y ajustar el caudal de propelente”, explicó en su momento el administrador de la Nasa, Jared Isaacman, en un comunicado en X confirmando que el lanzamiento no se podría hacer el 8 de febrero.

Todos los tanques estaban llenos y la cuenta regresiva llegó a alrededor de 5 minutos antes de que la fuga empeorara y se detuvieran las operaciones, explicó. “Como siempre, la seguridad es nuestra prioridad absoluta (...) solo procederemos al lanzamiento cuando consideremos que estamos listos para emprender esta misión histórica”, añadió. Le puede interesar: Estos son los cuatro astronautas que volverán a la Luna después de 50 años En la misión, que no aterrizará en la Luna sino que volará alrededor del satélite natural de la Tierra, participarán tres estadounidenses y un canadiense: el comandante Reid Wiseman, el piloto Víctor Glover, y los especialistas de la misión Christina Hammock Koch y Jeremy Hansen, este último de la CSA de Canadá.