Yery Michelle nació en Quibdó y en Medellín encontró el camino para cumplir sus sueños en el voleibol

Desde la tribuna cualquiera diría que su talento nació natural, como si la red y el balón fueran extensiones de sus manos. Pero detrás de cada salto y de cada bloqueo late una historia de valentía, sacrificio y amor familiar. Yery no solo juega voleibol: lo habita, lo transforma y lo ofrece como un regalo para su mamá, su hermana, su padrastro y su abuelo, los pilares invisibles que sostienen cada uno de sus triunfos.
Quibdó la vio nacer y Medellín la está viendo crecer, pero el voleibol la proyecta hacia donde sus sueños se atreven a llegar. En la cancha se le nota: es pura determinación, la certeza de que cada punto es también una deuda de gratitud.
El corazón de Yery tiene nombre: Kelly Bahena Valencia, su madre. Aunque hoy la distancia las separa, Yery juega como si cada remate fuera un abrazo que recorre kilómetros. La recuerda en cada madrugada, en cada llamada de aliento, en cada sacrificio que su mamá hizo y hace por ella. Todo lo que hace se lo dedica a ella y a su hermana Kyan, de ocho años, porque su motor es doble: la madre que le enseñó a ser fuerte y la niña a quien quiere regalarle un futuro luminoso.