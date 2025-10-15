Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador en eliminatorias UEFA y con este récord acumula 18 en su carrera; ¿cuáles son?

¿Qué más puede hacer un futbolista que ya lo ha hecho todo? Cristiano Ronaldo sigue encontrando la respuesta partido tras partido. En Lisboa, ante Hungría por las eliminatorias UEFA al Mundial, volvió a demostrar que el tiempo no es rival para su ambición y batió nuevo récord porque, como él mismo afirma, “yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí”.
Dos goles suyos bastaron para darle la vuelta a un inicio adverso, empatar 2-2 y, de paso, escribir otro capítulo dorado. CR7 alcanzó 41 goles en eliminatorias mundialistas, convirtiéndose en el máximo anotar de la UEFA en esta categoría. Con este nuevo logro, Ronaldo acumula 18 récords... Aquí le contamos cuáles son y cuál está próximo a romper.