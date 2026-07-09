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Pierluigi Collina defendió “la integridad” arbitral en el Mundial

La FIFA rechazó las acusaciones de Egipto, respaldó al árbitro François Letexier y defendió la independencia absoluta de su cuerpo arbitral.

  • El italiano Pierluigi Collina es el responsable del arbitraje en la FIFA. FOTO AFP
    El italiano Pierluigi Collina es el responsable del arbitraje en la FIFA. FOTO AFP
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
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Pierluigi Collina, responsable del arbitraje en la FIFA, defendió este jueves la “integridad” del Mundial 2026 y justificó las decisiones del árbitro francés François Letexier, criticado por Egipto tras su eliminación a manos de Argentina.

“Por supuesto, un debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros” del torneo, aseguró en una entrevista publicada en la página web de la FIFA.

En opinión del antiguo árbitro italiano, “nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda verse influido por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA” Gianni Infantino, quien “siempre ha brindado su apoyo total” al equipo arbitral respetando su “independencia”.

Recuerde: Egipto pide excluir al árbitro del polémico duelo ante Argentina

Pierluigi Collina no mencionó, sin embargo, la injerencia en el terreno deportivo del presidente estadounidense Donald Trump, quien reconoció haber llamado a Gianni Infantino para hacer revisar la tarjeta roja impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun. Acto seguido, la comisión de disciplina del organismo levantó la sanción impuesta al jugador, que volvió a ser elegible para los octavos de final contra Bélgica, sin ofrecer nunca una explicación de fondo.

Collina, al hacer un balance del torneo, se detuvo en el octavo de final Argentina-Egipto (3-2). El árbitro francés François Letexier fue ampliamente criticado e incluso la Federación Egipcia pidió el miércoles su exclusión por “errores arbitrales flagrantes”.

“Después de cada gol marcado, la asistencia por video al arbitraje (VAR) revisa la fase de posesión ofensiva”, para detectar una posible “falta en la preparación de la acción” que haya tenido un impacto en el gol, recordó.

Puso dos ejemplos tomados del Argentina-Egipto, validando en cada caso la decisión de François Letexier: primero, el rechazo del gol del delantero egipcio Mostafa Zico (58’), porque su compañero Marwan Attia había “claramente pisado el pie” del argentino Lisandro Martínez.

Lea también: Esto significa el polémico gesto que hizo el entrenador de Egipto, tras denunciar que Argentina presionó al árbitro en el partido

Por último, justo antes del tercer gol argentino en el tiempo añadido, los egipcios habían reclamado un penal por un contacto en el área entre el argentino Julián Álvarez y la estrella egipcia Mohamed Salah, que cayó boca abajo: “el árbitro y el VAR consideraron que se trataba de un contacto de fútbol normal”, zanjó el italiano.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la FIFA defendió al árbitro François Letexier tras el Argentina vs. Egipto?
La FIFA respaldó el trabajo de François Letexier porque, según Pierluigi Collina, las decisiones cuestionadas fueron revisadas conforme al protocolo del VAR y se ajustaron al reglamento. El organismo sostiene que no hubo errores que justificaran cuestionar la actuación arbitral.
¿Qué respondió la FIFA a las acusaciones de Egipto sobre el arbitraje?
Pierluigi Collina afirmó que las acusaciones contra los árbitros fueron “infundadas” y aseguró que nadie puede poner en duda la integridad del cuerpo arbitral de la FIFA. También defendió la independencia de los jueces durante el Mundial 2026.
¿Qué pidió la Federación Egipcia tras el partido contra Argentina?
La Federación Egipcia solicitó la exclusión de François Letexier de la Copa del Mundo, argumentando que cometió “errores arbitrales flagrantes” durante el encuentro de octavos de final.
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