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Temas recomendados
El hombre, señalado como cuarto cabecilla de la estructura 36, fue neutralizado en zona rural de Briceño. En la operación se incautó armamento y material de guerra.
Un cuerpo sin identificar fue hallado el 5 de mayo en Caucasia con características que coincidirían con las de Gabriel Arenas, estudiante de la Universidad de Antioquia desaparecido desde el 30 de abril.
Detrás del movimiento hay reclamos contra Ottawa, disputas ambientales y un creciente sentimiento de abandono político.
La detenida, que habría usado la cédula de su hermana para evadir a las autoridades, es señalada de cometer hurtos mediante el uso de escopolamina en establecimientos públicos del sur del Valle de Aburrá.
La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar tras nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz y las duras declaraciones de Donald Trump.