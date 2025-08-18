Aruba, el paraíso al que este año han viajado 30.000 paisas

Quien pudiera imaginar que a 1 hora y 20 minutos de Medellín, en avión, se pueda encontrar un destino turístico paradisiaco, en el que se pueden encontrar planes para todos los gustos y en el que siempre habrá qué hacer. Se trata de Aruba, la isla del Caribe que queda más cerca, incluso, que San Andrés y que tiene atractivos naturales, recreativos y hasta para poder culturizarse. Sus principales atractivos están en sus playas, cuyas aguas son cristalinas y, según dicen los mismos habitantes y los turistas experimentados, “se puede meter al mar tranquilo y dejar sus cosas en la playa, que no se las van a robar”. Eagle Beach, Palm Beach y Baby Beach son aquellos sitios predilectos para poder nadar tranquilo, aunque en total son 14 playas.

Si no quiere nadar en el mar por alguna razón, también puede disfrutar de la piscina natural que se forma en uno de los rincones de esta isla y que se convierte en uno de los planes aptos para las familias que concurren a este atractivo turístico. Pero en esta isla, que es un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos, también se pueden disfrutar de la Cueva Fontein, unas cavernas naturales que remarcan toda la historia de este lugar. Además, también puede encontrar el santuario de las aves Bubalí, en el que puede ver todas las especies nativas.

Las aguas cristalinas que rodean toda esta isla permite que se pueda nadar con tranquilidad o practicar actividades como el surf. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

Si quiere seguir disfrutando de la naturaleza, se puede encontrar con el Parque Nacional de Arikok, en el que las playas se convierten en desiertos, cactus y riscos, los cuales son tallados por las olas y los vientos que se encuentran en esta parte de la isla, formando uno de los atractivos más visuales para sus visitantes y que se debe recorrer con tiempo para disfrutar detalladamente de una de las maravillas.

Uno de los mayores atractivos para los visitantes de la llamada “Isla Feliz” son sus atardeceres. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

Para quienes tienen gusto por el arte, ir a los murales que se encuentran en San Nicolás es uno de los planes ideales. Allí los artistas se expresan mediante los murales en una de las zonas que está sufriendo mayor transformación en Aruba, mostrando desde las pinturas y los grafitis toda la cultura de esta región, tanto desde el pensamiento nativo como de su influencia neerlandesa.

La Cueva Fontein permite conocer cómo se ha formado toda la historia subterránea de Aruba. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

Uno de los mejores planes para hacer en Aruba es disfrutar su diversidad gastronómica y la particularidad de cada uno de sus restaurantes, en los que convergen las distintas culturas de Europa, América y Asia para darle personalidad a la comida que pueden disfrutar los más de 1 millón de visitantes anuales, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, Europa y Colombia. Si quiere conocer los encantos de esta isla, puede hacerlo a través de la aerolinea Wingo, una de las que tiene mayores frecuencias desde Medellín, ya que cuenta con cuatro frecuencias semanales en temporada baja: miércoles, viernes, sábado y domingo. Para la temporada alta también tiene cuatro frecuencias, pero estas son los lunes, miércoles, viernes y domingo.