Asamblea de Comfenalco Antioquia se mantiene para el 31 de agosto, tras choque entre nuevo interventor y director (e)

Una disputa jurídica y administrativa enfrenta a Juan Pablo Morales Calle, director (e) de Comfenalco Antioquia, y Fabián Mayor, nuevo agente especial de intervención del Gobierno De la Espriella, por el futuro de la caja de compensación y la realización de una Asamblea General Extraordinaria prevista para el 31 de agosto y que definirá el nuevo órgano directivo. El choque comenzó después de que Mayor asumiera el cargo el 19 de agosto de 2026 y ordenara suspender la reunión convocada por los directivos de la entidad. El nuevo interventor argumentó que necesitaba revisar la situación financiera, jurídica y administrativa de Comfenalco Antioquia antes de definir la ruta de la intervención. Morales Calle, por su parte, acudió a mecanismos jurídicos contra las actuaciones del interventor, entre ellos un recurso de reposición contra la Resolución No. 0656 del 19 de agosto y un derecho de petición relacionado con la gestión de Mayor. Le puede gustar: Nuevo fallo ordena convocar a Asamblea de Comfenalco Antioquia para elegir su consejo directivo La disputa llegó nuevamente a los jueces. Una medida provisional del Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia ordenó mantener la Asamblea, por lo que la reunión está prevista para el 31 de agosto a las 7:00 a. m. en el Parque Club Comfenalco Guayabal, en Medellín.

Director (e) e interventor chocan por el rumbo de Comfenalco

La llegada de Mayor abrió un nuevo capítulo en la intervención de Comfenalco Antioquia. Una de sus primeras decisiones fue pedir información sobre la situación financiera, jurídica y administrativa de la entidad y suspender la Asamblea que había sido convocada por los directivos. Entre los argumentos para frenar la reunión estuvo la declaratoria de calamidad nacional, que, según la decisión, podía dificultar el acceso de los afiliados, además de la necesidad de que el nuevo interventor conociera el estado de la caja antes de establecer la ruta que seguirá durante su gestión. La decisión generó una respuesta jurídica desde la dirección de la entidad. Según fuentes cercanas al proceso, Morales ha utilizado diferentes mecanismos para controvertir las actuaciones de Mayor. Uno de ellos es un recurso de reposición contra la Resolución No. 0656 del 19 de agosto de 2026. También se presentó un derecho de petición y se cuestionó si Mayor estaba habilitado para ejercer como agente especial de intervención.

Director encargado explica los recursos contra el nuevo interventor

Morales argumentó que la caja presentó un recurso de reposición contra la resolución que designó al nuevo agente especial de intervención, con el propósito de obtener claridad sobre dos aspectos jurídicos relacionados con su nombramiento y con el proceso de desintervención de la entidad. El primer punto está relacionado con una posible causal de inhabilidad. Según Morales Calle, Fabián Mayor, nuevo agente especial de intervención de Comfenalco Antioquia, se desempeñó como secretario técnico del comité que evaluó y aprobó la desintervención de la caja durante el Gobierno anterior. Por esta razón, la caja pidió revisar si esa participación previa podía comprometer la imparcialidad del funcionario en su actual actuación como interventor. El objetivo del recurso, explicó el director encargado, era determinar si existía alguna causal de inhabilidad y obtener claridad jurídica sobre la situación. El segundo aspecto planteado en el recurso de reposición tiene que ver con posibles errores en los considerandos de la resolución mediante la cual fue designado el nuevo agente especial de intervención. De acuerdo con Morales, la caja considera que algunos de esos elementos debían ser corregidos o aclarados por la Superintendencia del Subsidio Familiar para evitar efectos negativos sobre el proceso de desintervención que venía adelantando Comfenalco Antioquia.

La caja también pidió documentos sobre la designación del interventor

Morales Calle confirmó además que Comfenalco Antioquia presentó un derecho de petición para solicitar documentos relacionados con la designación de Fabián Mayor. Añadió que la solicitud buscaba obtener copias de las constancias de ejecutoria y de los documentos necesarios para establecer si el acto administrativo mediante el cual se designó al nuevo agente especial de intervención ya estaba en firme. El director encargado señaló que la preocupación de la caja surgió porque Fabián Mayor fue designado el 19 de agosto de 2026 y, desde ese mismo día, comenzó a realizar actuaciones como nuevo agente especial, mientras Comfenalco Antioquia todavía no había sido notificada formalmente del cambio. El derecho de petición fue presentado el 20 de agosto, precisamente el día en que la caja recibió la notificación sobre la nueva designación. “Lo que hizo la caja con ese derecho de petición era pedir esos documentos jurídicos que realmente determinaban que ese acto administrativo en el cual se designaba ese nuevo agente especial de intervención ya estuviera firme, ya estuviera ejecutoriado”, explicó Morales Calle.

La Asamblea del 31 de agosto quedó en manos de una decisión judicial

Hay que recordar que la reunión había sido programada inicialmente para elegir un nuevo órgano directivo y avanzar en el proceso que podría llevar al final de la intervención. Sin embargo, el proceso judicial modificó el escenario.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia ordenó como medida provisional mantener la fecha, hora, lugar y orden del día de la Asamblea. La decisión fue adoptada dentro de una tutela presentada por Jhon Fredy Ríos Arboleda, representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Heliconia, contra la suspensión de la reunión. La Asamblea había sido fijada mediante la Resolución AEI 221 de 2026, del 12 de agosto. La convocatoria establece que la reunión comenzará con la verificación del quórum, la aprobación del orden del día y la designación de la comisión para revisar y aprobar el acta. El punto de mayor relevancia será la elección de cinco representantes principales de los empleadores afiliados, cada uno con su respectivo suplente, para integrar el Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia.

Tres tutelas se suman a la disputa administrativa

La Asamblea no es el único frente judicial abierto alrededor de Comfenalco Antioquia. La información suministrada señala que existen cinco tutelas relacionadas con el proceso, aunque detalla específicamente tres. Una de ellas fue presentada por Cindy Yuliana Ríos, de la Asociación Sindical de Salud Famysalud, contra la suspensión de la Asamblea y la designación de Fabián Mayor como agente especial de intervención. La acción fue admitida por el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín. Le puede gustar: Sindicato de Comfenalco anuncia vigilancia: “La caja no puede convertirse en escenario de disputas políticas” La segunda corresponde a Jhon Fredy Ríos Arboleda y terminó con la medida provisional que mantiene la Asamblea del 31 de agosto. La tercera fue presentada por Vicente de Jesús Arcila Giraldo y está relacionada con una presunta falta de respuesta a una solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. AEI 148 del 5 de febrero de 2026. El proceso está en el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Medellín. Parte de los afiliados a Comfenalco cuestionaron que la decisión del juzgado de Heliconia se produjo en menos de un día y sostiene que la Asamblea podría poner en riesgo más de $1 billón de recursos de los trabajadores.

Una disputa que viene desde antes de la llegada del nuevo Gobierno

El conflicto no comenzó con el nombramiento del nuevo interventor. Las tensiones alrededor de la Asamblea se remontan a finales de julio, cuando un juez administrativo de Medellín decretó una medida provisional para suspender la reunión que buscaba elegir un nuevo órgano directivo y avanzar en la terminación de la intervención. Aquella Asamblea había sido convocada para el 5 de agosto de 2026, apenas dos días antes de la posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. La fecha generó cuestionamientos entre algunos afiliados, quienes expresaron suspicacias sobre una eventual injerencia del Gobierno de Gustavo Petro en la conformación del nuevo Consejo Directivo. Luego de la controversia, un juez de Medellín suspendió de manera provisional la Asamblea General Extraordinaria, que no se ha podido realizar desde entonces.

Casi $1 billón de presupuesto está en medio de la disputa