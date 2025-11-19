En un tire y afloje, al final la Asamblea de Antioquia aprobó el presupuesto del departamento para 2026

Después de algunas diferencias, principalmente en lo relacionado con los recursos para la educación superior, la Asamblea de Antioquia aprobó este miércoles el presupuesto general del departamento para el 2026, por los 7,96 billones de pesos que había presentado el gobernador Andrés Julián Rendón.
Los recursos con los que contará el departamento tuvieron un crecimiento del 16,8% en comparación con la vigencia para 2025 y se establecieron algunas prioridades para el desarrollo regional, lo que traducido en plata blanca equivalen a más de 6 billones de pesos.