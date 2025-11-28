x

Asamblea de Antioquia eligió al nuevo contralor del departamento hasta 2029: ¿de quién se trata?

El nuevo contralor entra como reemplazo de Enedith del Carmen González Hernández, quien venía desempeñándose en el cargo desde 2022. Aquí los detalles.

  • Herrera Toro es abogado con estudios en Europa, tiene una amplia experiencia como asesor y consultor en contratación estatal. FOTO: Cortesía Asamblea Departamental de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 32 minutos
bookmark

La Asamblea Departamental de Antioquia escogió este jueves, 28 de noviembre, a Juan Carlos Herrera Toro como nuevo contralor general del departamento para el periodo 2026-2029.

La elección se realizó tras el estudio de las hojas de vida y la evaluación jurídica de los tres integrantes de la terna: Juan Fernando Castrillón Benjumea, Laura Emilse Marulanda Tobón y el propio Herrera Toro. Al cierre del proceso, los diputados otorgaron 21 votos a Herrera, mientras que otros cinco votos fueron en blanco, lo que le permitió obtener la mayoría necesaria para ocupar el cargo.

Le puede interesar: Estos son los ternados para ser el próximo contralor de Antioquia

Herrera Toro es abogado con estudios en Europa, tiene una amplia experiencia como asesor y consultor en contratación estatal, derecho administrativo, laboral y comercial. Fue docente universitario y según su perfil dice que participó como negociador del capítulo laboral en los TLC de Colombia con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.

Ha sido asesor –sobre todo por medio de su empresa Herrera Toro SAS– de varias entidades públicas más que todo del Oriente antioqueño. Hasta finales de 2024, Herrera Toro se desempeñó como secretario general de la Oficina Jurídica del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea).

La Asamblea indicó que Herrera Toro tomará posesión de su cargo el próximo domingo, 30 de noviembre, y comenzará oficialmente sus funciones a partir del 1 de enero de 2026, cuando iniciará el nuevo periodo de control fiscal en el departamento.

Lea más: Procuraduría le pondrá lupa a proceso de elección del próximo contralor de Antioquia

