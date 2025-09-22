Nueva víctima eleva a ocho los fallecidos tras el motín en estación de Policía de Funza

El balance de muertos por el motín ocurrido en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, la semana pasada sigue aumentando. Este lunes se confirmó el fallecimiento de un joven de 25 años que permanecía internado en el hospital San Rafael de Facatativá.
La información fue entregada por el gobernador Jorge Emilio Rey, quien señaló que el deceso se suma a los ya reportados en días anteriores, con lo cual la cifra de víctimas mortales asciende a ocho.
Mientras tanto, cuatro de los heridos continúan recibiendo atención médica en centros asistenciales de Facatativá y Bogotá, donde permanecen bajo pronóstico reservado.