Asesinaron en Anorí a dos hombres que iban en un taxi con placas de Bello

Ocurrió sobre las 5:00 de la mañana de este sábado en la vereda Villa Fátima, a 20 minutos del casco urbano de esta localidad, por la vía de acceso desde Medellín. Al parecer, integrantes de los grupos armados que delinquen en esta jurisdicción vieron el sospechoso movimiento del vehículo, por lo que habrían cometido este ataque.

Usando un árbol, hombres armados obstaculizaron el paso de un taxi con placas de Bello que transitaba por la zona rural del municipio de Anorí, Nordeste antioqueño. Cuando estas personas se bajaron para quitar el tronco, hombres armados les dispararon en múltiples oportunidades hasta ocasionarles la muerte.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que se están realizando las investigaciones correspondientes para establecer plenamente qué se encontraban haciendo estas dos personas en este municipio, en el cual delinquen el frente Héroes de Anorí del ELN, y el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Los fallecidos en este hecho fueron identificados como Cristian Camilo Gallego Bedoya y Juan Esteban Gómez Agudelo, ambos oriundos de Medellín y sin ningún aparente vínculo con habitantes de este municipio.

Luego del crimen, el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anorí se encargó de transportar los cuerpos hacia el casco urbano de la localidad para que los investigadores judiciales pudieran realizar las labores correspondientes.

Las autoridades se enteraron del crimen sobre las 9:00 de la mañana del sábado, luego de que conductores que transitaban por el sector avistaron el taxi estacionado y al lado los cuerpos sin vida de los ocupantes. Además, los vidrios del automotor estaban quebrados por el impacto de las balas.

Sobre las víctimas, las autoridades dieron a conocer que Gallego Bedoya tenía anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado y abuso de confianza. Sobre Gómez Agudelo no habría reportes judiciales.