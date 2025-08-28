Asesinaron a hombre señalado de matar a su exsuegra y a un adolescente en el Urabá antioqueño

Un hecho, que sería un acto de justicia por cuenta propia, se presentó en la tarde de este miércoles en el municipio de Valencia, Córdoba, luego de que un hombre, señalado de asesinar a su exsuegra y a un adolescente que la defendía en San Pedro de Urabá, fuera acribillado en un paraje rural. El hecho quedó registrado en un video difundido en las redes sociales.
La muerte de Camilo Díaz, alias El Policía, se registró en este municipio cordobés, ubicado a una hora y media de distancia de San Pedro de Urabá, a donde había escapado luego del asesinato de Ana Cristina Martínez Novoa, de 45 años, y de Mateo Garcés Salcedo, de 17, el pasado domingo en la vereda Molenillo, de esta localidad del Urabá antioqueño.