Mataron a Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino en Ciudad de México: esto se sabe

Al atroz crimen de los artistas colombianos B-King y Regio Clown y del homicidio del estilista mexicano de famosos Micky Hair, ahora se suma el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, en Ciudad de México (CDMX).
El artista de 29 años fue atacado a tiros, la noche del jueves 9 de octubre, por hombres armados en moto mientras intentaba huir en su camioneta en el sector de Anillo Periférico, cerca de avenida Constituyentes, en la capital mexicana.
Las autoridades investigan si se trató de un asalto o un ataque directo. Dorcaz, quien colaboraba en un programa matutino de televisión, se preparaba para debutar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”.